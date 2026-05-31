Les adieux de Monfils et Wawrinka, Sinner au bout de lui même, la sensation Fonseca... Les images de Roland-Garros 2026

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Daniel Jade, la sensation de ce début de Roland-Garros à 17 ans

Né au Liban et naturalisé français, Daniel Jade a remporté son premier match en Grand Chelem à 17 ans.
©  Matthieu Mirville/ZUMA/SIPA (publiée le 19/05/2026)

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Florian Gregoire