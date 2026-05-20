Daniel Jade : né au Liban, "deux propulseurs de fusée Ariane dans les jambes", qui est la sensation de ce Roland-Garros ?

Le Français est attendu au 2e tour des qualifications de Roland-Garros ce mercredi.

Certaines histoires s'écrivent à Roland-Garros et celle de Daniel Jade est en train de s'écrire dans ces Internationaux de France. Il pourrait être l'un des nouveaux visages du tennis français à l'instar d'un Moïse Kouamé, attendu dans le tableau principal à seulement 17 ans aussi.

Né le 16 mars 2009 au Liban, le jeune joueur possède un parcours singulier, marqué par un départ précoce vers la France avec sa famille en 2021, alors que son pays traverse une profonde crise. Installé d'abord en Normandie, il se fait rapidement remarquer par les entraîneurs français grâce à un jeu explosif et une maturité rare pour son âge. Licencié au Mont-Saint-Aignan Tennis Club puis intégré au Centre national d'entraînement à Paris, Daniel Jade s'impose très vite comme l'un des grands espoirs de la génération 2009. Doté d'un puissant coup droit et d'un tempérament offensif, il brille d'abord chez les juniors. Champion de France des 13-14 ans, vainqueur de l'Open Stade Français et membre de l'équipe de France victorieuse de la Copa del Sol, il enchaîne les performances sur terre battue.

En 2026, classé au-delà de la 1400e place mondiale, il crée la sensation lors des qualifications de Roland-Garros 2026 en battant l'expérimenté Britannique Daniel Evans, ancien 21e mondial au premier tour. À seulement 17 ans, il impressionne notamment par son calme, sa qualité de déplacement et son intensité physique, que son entraîneur Stéphane Huet compare à "deux propulseurs de fusée Ariane dans les jambes".