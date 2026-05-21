Tirage Roland-Garros 2026 : Djokovic, Wawrinka, Kalinskaya... Le tirage horrible des Français, les tableaux hommes et femmes

Le tirage au sort de Roland-Garros 2026, ce jeudi 21 mai, n'a pas épargné le clan français. Chaque joueur aura fort à faire dès le 1er tour du tableau principal.

L'essentiel

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17:20 - Le début du tournoi dimanche Le tournoi de Roland-Garros débute ce dimanche 24 mai avec les 1er tour qui se concluront mardi 26 mai prochain. La programmation des matchs sera connue la veille pour le lendemain. Impossible donc de prédire les meilleurs affiches de ces premiers tours comme le Fils - Wawrinka ou le Boisson - Kalinskaya.

17:00 - Parcours potentiel de Zverev L'Allemand en quête d'un premier Grand Chelem, déjà finaliste ici, va tenter de décrocher le graal à Paris. Il affronte au premier tour Bonzi, puis potentiellement Bergs, Humbert, Khachanov, Fritz, Djokovic et Sinner en finale.

16:45 - Swiatek pas épargnée Iga Swiatek rencontrera probablement moins de résistance en début de quinzaine avant de voir la tâche se compliqué la deuxième semaine. Voici ses adversaires probables : 1er tour Jones

2e tour : Bejlek / Qualifier

3e tour Ostapenko / Valentova/ Linette

4e tour : Kostyuk / Fernandez

1/4 de finale : Svitolina / Bencic / Tauson / Wang

1/2 finale : Rybakina / Andreeva / Paolini / Muchova / Cirstea

Finale : Sabalenka / Gauff / Anisimova / Pegula / Mboko / Osaka

16:30 - Sabalenka a un tableau piégeux Si son parcours ne semble pas forcément le plus difficile, la Biélorusse devra tout de même se méfier de certaines adversaires capables de la renverser à l'image d'une Kasatskina au 3e tour ou d'une Osaka en 8e et même d'une Keys ou d'une Pegula en quarts. 1er tour : Bouzas Maneiro

2e tour : Jacquemot / Qualifier

3e tour : Bucsa / Kasatkina / Sonmez

8e : Osaka / Jovic / Eala / Vekic

1/4 : Pegula / Mboko / Shnaider / Keys

1/2 : Gauff / Anisimova / Zheng / Noskova / Mertens / Alexandrova

Finale : Swiatek / Rybakina / Svitolina / Andreeva / Muchova / Kostyuk

16:15 - Le Fils - Wawrinka ultra alléchant ! Arthur Fils, espoir français dans ce Roland-Garros affrontera dès le premier tour une légende de ce sport, le Suisse Stanislas Wawrinka. Stan participe à son dernier Roland-Garros étant donné qu'il a annoncé qu'il s'agirait de sa dernière saison en tant que professionnel. Si l'un termine son histoire, l'autre veut l'écrire. Cet affrontement oppose la fougue et la jeunesse d'un Fils poussé par la foule tricolore contre un Wawrinka expérimenté qui veut tout donner pour sa dernière sur la terre parisienne.

16:00 - Les matchs masculins à suivre au 1er tour Comme chaque année, il y a des chocs et des matchs que l'on attend avec impatience lors de ce premier tour de Roland-Garros 2026 : Fucsovics - Berrettini

Arnaldi - Griekspoor

Auger-Aliassime - Altmaier

Cilic - Kouame

Gaston - Monfils

Droguet - Mensik

Rublev - Buse

Wawrinka - Fils

15:45 - La dernière danse de Gaël Gaël Monfils va-t-il prolonger le plaisir à Roland-Garros. Son premier tour face à Hugo Gaston s'annonce spectaculaire. Les Français joueront certainement sur le Central de Roland dans une ambiance électrique. S'il est amené à gagner, il défiera Cerundolo ou Van De Zandschulp, deux très bons adversaires !

15:37 - Le parcours potentiel de Djoko Pour un 4e Roland-Garros, Djoko n'a pas été épargné. Si ces premiers tours semblent accessibles avec Mpetshi Perricard au 1er tour, puis Royer ou un qualifié au second, sa route va se corser ensuite. Au 3e tour, ça sera certainement Fonseca ou Prizmic qui l'a battu à Rome il y a quelques jours. En 8e, un sacré morceau l'attendra, probablement Ruud. Les quarts de finale seront également compliqués face à Mensik ou de Minaur. Le dernier carré, la dernière marche est toujours la plus compliqué avec Zverev puis Sinner en finale.

15:30 - Les affiches du 1er tour chez les dames Comme chaque année, nous avons des premiers tours qui s'annoncent prometteurs. Chez les femmes, voici la liste des affiches à suivre : Loïs Boisson - Anna Kalinskaya

Alexandra Eala - Iva Jovic

Sorana Cirstea - Ksenia Efremova

Noskova - Sakkari

Kalinina - Parry

Parks - Fernandez

Paolini - Yastremska

Baptiste - Krejcikova

15:22 - Le parcours potentiel de Sinner Sinner a plutôt été épargné dans ce tirage au sort masculin. Il défie Clément Tabur au premier tour avant de jouer au second J.M Cerundolo ou Fearnley et Moutet, Landaluce et Kopriva ensuite. En 8e, il peut se retrouver face à Darderi, Berrettini ou Rinderknech. En quart, il retrouverait Shelton, Bublik ou Tiafoe avant de croiser la route d'Aliassime, Medvedev, Vacherot ou Cobolli. En finale, les adversaires les plus probables sont Zverev et Djokovic.

15:15 - Le tirage de nos françaises Le tirage n'a pas été forcément plus tendre pour nos filles tricolores avec Jacquemot qui défie une qualifiée au premier tour avant un potentiel 2e tour contre Sabalenka. Plus difficile, Alice Tubello joue face à Vekic. Ça se complique encore plus pour Lois Boisson qui dès le premier tour, fait face à Kalinskaya. Match également délicat pour Diane Parry face à Kalinina. Rakotomanga Rajaonah hérite de la tête de série 6, Amanda Anisimova. Léolia Jeanjean aura ses chances au 1er tour contre une qualifiée tout comme Clara Burel face à Volynets. Fiona Ferro enfin, devra surpasser Mirra Andreeva. Pas simple.

15:01 - Le tirage des joueurs tricolores Nos Français n'ont pas été épargnés cette année à Roland-Garros avec pour la plupart, que des "chocs" : Sinner- Tabur

Fils - Wawrinka

Rinderknech - qualifié / lucky loser

Moutet - Kopriva

Muller - Tsitsipas

Cilic - Kouamé

Gaston - Monfils

Royer - qualifié

Mpetshi Perricard - Djokovic

Atmane - Kokkinakis

Bonzi - Zverev

Van Assche - Kypson

Droguet - Mensik

Humbert - Mannarino

Halys - Bellucci

14:55 - Les quart théoriques chez les dames Sabalenka est avec Pegula, Gauff avec Anisimova. Svitolina est avec Swiatek et Andreeva avec Rybakina. Les quarts potentiels chez les femmes : Aryna Sabalenka (n°1) - Jessica Pegula (n°5)

Coco Gauff (n°4) - Amanda Anisimova (n°6)

Elina Svitolina (n°7) - Iga Swiatek (N°4)

Mirra Andreeva (n°8) - Elena Rybakina (n°2)

14:54 - Les quarts théoriques du tableau masculin Sinner est avec Shelton, Aliassime et Medvedev tandis que Djokovic est avec De Minaur, Fritz et Zverev. Les probables quarts : Jannik Sinner (n°1) - Ben Shelton (n°5)

Félix Auger-Aliassime (n°4) - Daniil Medvedev (n°6)

Alex De Minaur (n°8) - Novak Djokovic (n°3)

Taylor Fritz (n°7) - Alexander Zverev (n°2)