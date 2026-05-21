Tirage Roland-Garros 2026 : Djokovic, Wawrinka, Kalinskaya... Le tirage horrible des Français, les tableaux hommes et femmes
Le tirage au sort de Roland-Garros 2026, ce jeudi 21 mai, n'a pas épargné le clan français. Chaque joueur aura fort à faire dès le 1er tour du tableau principal.
- Le tirage au sort de Roland-Garros 2026 est l'un des premiers grands rendez-vous de la quinzaine avec la révélation des tableaux masculins et féminins de ce 2e Grand Chelem de l'année. Ce tirage est à suivre ce jeudi 20 mai à partir de 14h sur le site de France TV, mais également de Roland-Garros.
- Le tableau masculin a révélé son verdict, et il a été rude pour les Français. Tabur a hérité de Jannik Sinner, le favori et numéro 1. Moïse Kouamé affrontera la tête de série Marin Cilic. Autre pépite de l'Hexagone, Fils aura un match difficile à négocier face à l'ex-vainqueur Stan Wawrinka. Novak Djokovic aura un duel contre Mpetshi Perricard. Pour sa dernière danse, Gaël Monfils jouera Hugo Gaston.
- Dans le tableau féminin : ancienne demi-finaliste, Loïs Boisson jouera contre Anna Kalinskaya (n°22). Les principales têtes de série (Aryna Sabalenka, Coco Gauff; Svitolina et Rybakina) ont été épargnées par le tirage.
17:20 - Le début du tournoi dimanche
Le tournoi de Roland-Garros débute ce dimanche 24 mai avec les 1er tour qui se concluront mardi 26 mai prochain. La programmation des matchs sera connue la veille pour le lendemain. Impossible donc de prédire les meilleurs affiches de ces premiers tours comme le Fils - Wawrinka ou le Boisson - Kalinskaya.
17:00 - Parcours potentiel de Zverev
L'Allemand en quête d'un premier Grand Chelem, déjà finaliste ici, va tenter de décrocher le graal à Paris. Il affronte au premier tour Bonzi, puis potentiellement Bergs, Humbert, Khachanov, Fritz, Djokovic et Sinner en finale.
16:45 - Swiatek pas épargnée
Iga Swiatek rencontrera probablement moins de résistance en début de quinzaine avant de voir la tâche se compliqué la deuxième semaine. Voici ses adversaires probables :
- 1er tour Jones
- 2e tour : Bejlek / Qualifier
- 3e tour Ostapenko / Valentova/ Linette
- 4e tour : Kostyuk / Fernandez
- 1/4 de finale : Svitolina / Bencic / Tauson / Wang
- 1/2 finale : Rybakina / Andreeva / Paolini / Muchova / Cirstea
- Finale : Sabalenka / Gauff / Anisimova / Pegula / Mboko / Osaka
16:30 - Sabalenka a un tableau piégeux
Si son parcours ne semble pas forcément le plus difficile, la Biélorusse devra tout de même se méfier de certaines adversaires capables de la renverser à l'image d'une Kasatskina au 3e tour ou d'une Osaka en 8e et même d'une Keys ou d'une Pegula en quarts.
- 1er tour : Bouzas Maneiro
- 2e tour : Jacquemot / Qualifier
- 3e tour : Bucsa / Kasatkina / Sonmez
- 8e : Osaka / Jovic / Eala / Vekic
- 1/4 : Pegula / Mboko / Shnaider / Keys
- 1/2 : Gauff / Anisimova / Zheng / Noskova / Mertens / Alexandrova
- Finale : Swiatek / Rybakina / Svitolina / Andreeva / Muchova / Kostyuk
16:15 - Le Fils - Wawrinka ultra alléchant !
Arthur Fils, espoir français dans ce Roland-Garros affrontera dès le premier tour une légende de ce sport, le Suisse Stanislas Wawrinka. Stan participe à son dernier Roland-Garros étant donné qu'il a annoncé qu'il s'agirait de sa dernière saison en tant que professionnel. Si l'un termine son histoire, l'autre veut l'écrire. Cet affrontement oppose la fougue et la jeunesse d'un Fils poussé par la foule tricolore contre un Wawrinka expérimenté qui veut tout donner pour sa dernière sur la terre parisienne.
16:00 - Les matchs masculins à suivre au 1er tour
Comme chaque année, il y a des chocs et des matchs que l'on attend avec impatience lors de ce premier tour de Roland-Garros 2026 :
- Fucsovics - Berrettini
- Arnaldi - Griekspoor
- Auger-Aliassime - Altmaier
- Cilic - Kouame
- Gaston - Monfils
- Droguet - Mensik
- Rublev - Buse
- Wawrinka - Fils
15:45 - La dernière danse de Gaël
Gaël Monfils va-t-il prolonger le plaisir à Roland-Garros. Son premier tour face à Hugo Gaston s'annonce spectaculaire. Les Français joueront certainement sur le Central de Roland dans une ambiance électrique. S'il est amené à gagner, il défiera Cerundolo ou Van De Zandschulp, deux très bons adversaires !
15:37 - Le parcours potentiel de Djoko
Pour un 4e Roland-Garros, Djoko n'a pas été épargné. Si ces premiers tours semblent accessibles avec Mpetshi Perricard au 1er tour, puis Royer ou un qualifié au second, sa route va se corser ensuite. Au 3e tour, ça sera certainement Fonseca ou Prizmic qui l'a battu à Rome il y a quelques jours. En 8e, un sacré morceau l'attendra, probablement Ruud. Les quarts de finale seront également compliqués face à Mensik ou de Minaur. Le dernier carré, la dernière marche est toujours la plus compliqué avec Zverev puis Sinner en finale.
15:30 - Les affiches du 1er tour chez les dames
Comme chaque année, nous avons des premiers tours qui s'annoncent prometteurs. Chez les femmes, voici la liste des affiches à suivre :
- Loïs Boisson - Anna Kalinskaya
- Alexandra Eala - Iva Jovic
- Sorana Cirstea - Ksenia Efremova
- Noskova - Sakkari
- Kalinina - Parry
- Parks - Fernandez
- Paolini - Yastremska
- Baptiste - Krejcikova
15:22 - Le parcours potentiel de Sinner
Sinner a plutôt été épargné dans ce tirage au sort masculin. Il défie Clément Tabur au premier tour avant de jouer au second J.M Cerundolo ou Fearnley et Moutet, Landaluce et Kopriva ensuite. En 8e, il peut se retrouver face à Darderi, Berrettini ou Rinderknech. En quart, il retrouverait Shelton, Bublik ou Tiafoe avant de croiser la route d'Aliassime, Medvedev, Vacherot ou Cobolli. En finale, les adversaires les plus probables sont Zverev et Djokovic.
15:15 - Le tirage de nos françaises
Le tirage n'a pas été forcément plus tendre pour nos filles tricolores avec Jacquemot qui défie une qualifiée au premier tour avant un potentiel 2e tour contre Sabalenka. Plus difficile, Alice Tubello joue face à Vekic. Ça se complique encore plus pour Lois Boisson qui dès le premier tour, fait face à Kalinskaya. Match également délicat pour Diane Parry face à Kalinina. Rakotomanga Rajaonah hérite de la tête de série 6, Amanda Anisimova. Léolia Jeanjean aura ses chances au 1er tour contre une qualifiée tout comme Clara Burel face à Volynets. Fiona Ferro enfin, devra surpasser Mirra Andreeva. Pas simple.
15:01 - Le tirage des joueurs tricolores
Nos Français n'ont pas été épargnés cette année à Roland-Garros avec pour la plupart, que des "chocs" :
- Sinner- Tabur
- Fils - Wawrinka
- Rinderknech - qualifié / lucky loser
- Moutet - Kopriva
- Muller - Tsitsipas
- Cilic - Kouamé
- Gaston - Monfils
- Royer - qualifié
- Mpetshi Perricard - Djokovic
- Atmane - Kokkinakis
- Bonzi - Zverev
- Van Assche - Kypson
- Droguet - Mensik
- Humbert - Mannarino
- Halys - Bellucci
14:55 - Les quart théoriques chez les dames
Sabalenka est avec Pegula, Gauff avec Anisimova. Svitolina est avec Swiatek et Andreeva avec Rybakina. Les quarts potentiels chez les femmes :
- Aryna Sabalenka (n°1) - Jessica Pegula (n°5)
- Coco Gauff (n°4) - Amanda Anisimova (n°6)
- Elina Svitolina (n°7) - Iga Swiatek (N°4)
- Mirra Andreeva (n°8) - Elena Rybakina (n°2)
14:54 - Les quarts théoriques du tableau masculin
Sinner est avec Shelton, Aliassime et Medvedev tandis que Djokovic est avec De Minaur, Fritz et Zverev. Les probables quarts :
- Jannik Sinner (n°1) - Ben Shelton (n°5)
- Félix Auger-Aliassime (n°4) - Daniil Medvedev (n°6)
- Alex De Minaur (n°8) - Novak Djokovic (n°3)
- Taylor Fritz (n°7) - Alexander Zverev (n°2)
14:52 - Le parcours potentiel d'Arthur Fils
Tirage compliqué pour Arthur Fils qui aura le parcours du combattant s'il espère remporter Roland-Garros cette saison :
- 1er tour : Stan Wawrinka (WC)
- 2e tour : Qualifié/Lucky Loser ou Reilly Opelka (WC)
- 3e tour : Karen Khachanov (n°13)
- 8e de finale : Alexander Zverev (n°2)
- 1/4 de finale : Taylor Fritz (n°7) ou Jiri Lehecka (n°12)
- 1/2 finale : Alex De Minaur (n°8) ou Novak Djokovic (n°3)
- Finale : Jannik Sinner (n°1) ou Félix Auger-Aliassime (n°4)
Le tirage au sort de Roland-Garros 2026 est prévu à 14h et sera à suivre en direct sur notre page ou sur le site officiel de Roland-Garros avec une couverture intégrale de l'évènement.