Tirage Roland-Garros 2026 : Boisson, Fils, Monfils, Kouamé... Heure et chaîne TV du tirage

Place au tirage au sort de Roland-Garros 2026 ce jeudi 20 mai avec la révélation des tableaux masculins et féminins.

L'essentiel

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12:20 - Qui sont les wild card ? Dévoilées le 13 mai dernier, les invitations de Roland-Garros ont permis aux Françaises Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Léolia Jeanjean, Alice Tubello ou encore Sarah Rakotomanga d'intégrer directement le tableau principal. Akasha Urhobo et Emerson Jones sont les deux autres joueuses à bénéficier de ce luxe. Kesnia Efremova est l'un de nos plus grands espoirs dans le tennis féminin. Elle n'est âgée que de 17 ans et n'est classée que 623e mondiale. C'est à peu près la même histoire pour Moïse Kouame, 313e mondial chez les hommes et de la même génération que la tricolore (17 ans). Il accompagne nos Bleus Hugo Gaston, Titouan Droguet, Arthur Gea et celui qui disputera son dernier tournoi en carrière, ici à Roland-Garros, Gaël Monfils (222e mondial). Parmi les étrangers, Nishesh Basavareddy, Adam Walton et surtout Stanislas Wawrinka, vainqueur à Porte d'Auteuil en 2015 ont également reçu une invitation.

12:00 - 128 joueurs par tableaux Les tableaux principaux de Roland-Garros comportent 128 joueurs. Parmi les 128, il y en a 104 qui entrent automatiquement selon leur classement ATP et WTA à dater, en 2026, du 13 avril dernier. Le tournoi attribue 8 invitations et 16 joueurs ont la possibilité de sortir des tableaux de qualifications. Certains peuvent d'ailleurs être repêchés à la dernière minute si un des joueurs du tableau principal se désiste du tournoi en raison par exemple d'une blessure. Ils sont appelés "lucky-losers", car il s'agit de joueurs éliminés au dernier tour des qualifications.

11:40 - 4 tricolores tête de série ! En l'absence de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner est le grand favori de ce tournoi. Comme son homologue féminin Aryna Sabalenka, il domine le classement masculin et est naturellement dans le chapeau 1 comme un certain Novak Djokovic, victorieux à trois reprises à Porte d'Auteuil. Nous avons également dans cette élite, le Canadien Félix Auger-Aliassime et l'Allemand, finaliste en 2024, Alexander Zverev. Dans le 2e pot, nous retrouvons l'imprévisible russe, Daniil Medvedev. Il faudra suivre de près les autres Italiens avec Lorenzo Musetti 11e mondial, Flavio Cobolli 12e et Luciano Darderi 16e. Dans le pot 5, il y a un double finaliste à Roland-Garros, le Norvégien Casper Ruud et notre meilleure chance française, Arthur Fils ! Il y a également dans ce lot, le finaliste au Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech. Les deux autres tricolores à figurer parmi les 32 têtes de série, sont nos gauchers Corentin Moutet et Ugo Humbert dans le pot 6 !

11:20 - Lois Boisson dans aucun pot, qui sont les têtes de série ? Il suffit simplement de regarder le classement WTA ou ATP. Chez les dames, Aryna Sabalenka est logiquement dans le pot 1 en étant numéro 1 mondiale. Elle est la favorite ce tournoi parisien. Dans ce premier pot, chez les femmes, on retrouve aussi la tenante du titre Coco Gauff, la triple vainqueur de Roland-Garros, Iga Swiatek ou encore la championne de l'Open d'Australie 2026, Elena Rybakina. Dans le 2e pot, on peut noter la présence d'Elina Svitolina récemment titrée au WTA 1000 de Rome et la prometteuse Mirra Andreeva. Un peu plus loin, dans le pot numéro 4, il y a la finaliste 2024 du tournoi, Jasmine Paolini et la star japonaise, ex vainqueur en Grand Chelem, Naomi Osaka. Il n'y a malheureusement aucune tricolore parmi les têtes de série. La première française n'est classée que 50e mondiale et il s'agit de Lois Boisson demi-finaliste l'an passée. On espère un parcours tout aussi glorieux pour la Dijonnaise. Elle n'a néanmoins repris la compétition que le 21 avril dernier à Madrid...

11:00 - Comment se déroule le tirage ? Si Tony Estanguet mettra la main dans les célèbres trophées des Mousquetaires et Suzanne-Lenglen en présence d'un huissier de justice, le triple champion olympique ne le fera que pour les 32 têtes de série. Les numéros un mondiaux sont automatiquement placés en haut du tableau tandis que les numéros 2, sont positionnés en bas. Dans les 32 têtes de série, il y a différents pots, répartis en 6. Le 5e et 6e pot sont tirés par lot de 8 numéros alors que les 4 précédents, par 4. Au fur et à mesure du tournoi, les mieux classés peuvent rencontrer les autres têtes de série. Par exemple, le numéro 1 mondial peut défier en quart de finale, les joueurs classés entre la 5e et 8e place. En 8e il peut jouer contre des joueurs placés entre la 13e et 16e place alors que les joueurs classés de la 9e à la 12e place figureront face à ceux classés entre la 5e et 8e place. Les 96 autres joueurs sont placés électroniquement dans le tableau. Nous saurons donc assez vite les parcours potentiels de nos joueurs français ou bien ceux des favoris. Pot 1 : 1 - 4

: 1 - 4 Pot 2 : 5 - 8

: 5 - 8 Pot 3 : 9 - 12

: 9 - 12 Pot 4 : 13 - 16

: 13 - 16 Pot 5 : 17 - 24

: 17 - 24 Pot 6 : 25 - 32

10:40 - Estanguet en invité d'honneur Le triple champion olympique (Sydney en 2000, Athènes en 2004 et Londres en 2012) de canoë a été désigné pour effectuer le tirage au sort de l'édition 2026 de Roland-Garros. Le président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dévoilera les tableaux principaux dans le Jardin des Serres d'Auteuil, au niveau de l'orangerie. C'est la première fois que l'ex athlète tricolore effectue un tirage au sort à Porte d'Auteuil. Il rejoint ainsi d'autres stars du sport français comme Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en 2018, Teddy Riner en 2019 ou bien Ousmane Dembélé en 2025.

10:20 - Alcaraz absent du tirage Cette cérémonie qui sera à suivre sur la chaîne YouTube de Roland-Garros se fera sans Carlos Alcaraz. L'Espagnol, double tenant du titre, a déclaré forfait il y a quelques semaines pour le Grand Chelem parisien. Blessé au poignet, le numéro 2 mondial a également renoncé à jouer Wimbledon dans quelques semaines. Il y aura donc un nouveau vainqueur dans le tableau masculin hormis si Novak Djokovic parvient à s'imposer une quatrième fois sur cette terre battue.