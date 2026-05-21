Thomas Faurel : né à New-York, champion de France... Qui est le Français qualifié pour le tableau principal de Roland-Garros ?

Le Français est qualifié pour le tableau principal de Roland-Garros pour la 1ère fois.

Il est l'une des sensations de ce début de Roland-Garros 2026, Thomas Faurel est qualifié pour le tableau principal de Roland-Garros et va disputer pour la toute première fois de sa jeune carrière un Grand Chelem. "Je n'ai pas les mots. Je me sentais un peu fatigué au deuxième set, puis la foule a explosé après un point. Je me suis remis dedans. Merci beaucoup à vous tous. J'ai beaucoup travaillé au quotidien. Je voulais que ça paie. Je suis heureux que ça paie, ici, devant ce public. J'ai hâte de jouer le tableau final. Et encore merci pour le soutien !" a-t-il lancé après sa qualification ce jeudi 21 mai.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Thomas Faurel est l'un des jeunes espoirs du tennis français. Il n'est pas né en France, mais est né le 21 janvier 2006 à New York. Droitier, il s'est rapidement distingué dans les catégories juniors grâce à son jeu agressif et sa solidité sur terre battue. Le grand public français découvre réellement Thomas Faurel en 2023 lorsqu'il devient champion de France 17/18 ans à Roland-Garros. Pour sa première participation aux championnats de France, il remporte à la fois le simple et le double.

Avant cela, Faurel avait déjà porté assez haut les couleurs françaises chez les jeunes. En 2022, il participe à la Junior Davis Cup avec Théo Papamalamis et Lucas Marionneau, l'équipe de France décrochant la médaille de bronze européenne des moins de 16 ans.

Depuis, Thomas Faurel poursuit son développement sur le circuit professionnel. En 2024, il participe aux qualifications de Roland-Garros sans grand succès. Il s'est ensuite illustré sur le circuit junior international avec une victoire dans un tournoi J500 à Mérida, considéré comme l'un des tournois majeurs chez les juniors. En 2026, il figure autour de la 375e place mondiale ATP et fait partie de cette nouvelle génération française observée de près pour l'avenir du tennis tricolore.