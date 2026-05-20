Océane Dodin : "Ça va faire parler", entre Roland-Garros et OnlyFans, la Française va participer à une émission osée

Océane Dodin est l'une des attractions du public dans les qualifications de Roland-Garros.

Son nom n'est pas inconnue dans le tennis féminin et français. Océane Dodin, 29 ans, est engagée dans les qualifications de Roland-Garros en 2026. 46e mondiale en 2017, elle atteint notamment les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en 2024 où elle subit alors une défaite sèche contre une Chinoise et future finaliste du tournoi, la jeune Zheng Qinwen (0-6, 3-6) et remporte le tournoi WTA au Québec. Très puissante, elle préfère la surface dure à la terre battue et n'a jamais passé un tour à Roland-Garros.

Mais depuis quelques mois, Océane Dodin a attiré un nouveau public qui va au delà du tennis en intégrant la plateforme OnlyFans. Après une blessure et une convalescence, elle en a profité pour procéder à une augmentation mammaire et se lancer dans une carrière de modèle sur la plateforme OnlyFans. "Je me sens mieux dans mon corps" s'est elle justifiée. Sur la plateforme, elle y promet un "univers où le tennis rencontre la sensualité". "Je n'ai jamais eu trop de tabous. Je postais déjà du contenu un peu sexy sur Instagram, c'était une suite logique" a expliqué la Française.

Océane Dodin très suivie à Roland-Garros et bientôt sur Canal +

Lors de son premier match des qualifications à Roland-Garros 2026, sa cote de popularité a été assez incroyable, peut être un peu grâce à sa nouvelle notoriété. "Ouais, c'est vraiment génial. Bon après, c'est Roland, on connaît, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'ici qu'il y a une ambiance pareille. Les gens qui hurlent, c'est vrai que c'était un moment incroyable. Et voilà, je suis ravie qu'il y ait eu autant de monde parce qu'en plus il était quasiment 22h. Donc ça a vraiment été un plaisir et j'espère que lors du prochain match il y aura autant d'ambiance."

Interrogée à la sortie de son match par la presse et RMC sur son nouveau métier, elle y a également répondu sans tabou et a annoncé sa présence dans une émission. "C'est vrai que ça marche très bien, on ne va pas se mentir, j'en suis très contente, je me régale dans ça. C'est moi qui le gère seul, donc je ne le mets pas en agence, donc j'essaie vraiment d'être là, de répondre. Je réponds toujours personnellement. Il n'y a personne qui m'aide sur ça, donc ce n'est pas facile non plus de se caler dans les journées." Annoncée sur le Téléphone rose de Canal +, elle sait que cette sortie va faire parler... "C'était très sympa, ça va changer avec des petites questions indiscrètes auxquelles il n'y a que là-bas qu'on peut y répondre. Donc voilà, ça va être cool, ça va faire parler." La diffusion serait prévue début juin, "entre le 3 et le 7 juin".