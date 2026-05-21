Gaël Monfils : invités, diffusion, associations... Le programme du show "Gaël and Friends"

Gaël Monfils prend sa retraite à la fin de ce Roland-Garros 2026, l'occasion pour lui de faire le show.

"Ca fait bizarre", les mots de Gaël Monfils à l'approche de son tout dernier Roland-Garros font écho dans le monde du tennis et particulièrement en France. Après plus de 20 de carrière, la "Monf", le plus showman des joueurs, va prendre sa retraite à la fin de la saison. En 2026 donc, ce sera son dernier Roland-Garros.

Pour l'occasion, le Français va faire le show sur le court Philippe Chatrier avec ses amis, ce jeudi 21 mai à partir de 19h30. "On lui a donné les clés", a lancé Amélie Mauresmo, la directrice du Grand Chelem parisien, lors de la conférence de presse de présentation du tournoi. Au programme de la soirée, du tennis, de la musique et du "talk". Parmi les invités figurent le DJ Martin Solveig, ainsi que les chanteurs Franglish et M. Pokora. Un tournoi de double mixte " avec des top players joueurs et joueuses" est également annoncé. Parmi les joueurs, Elina Svitolina, sa femme, sera bien sur présente tout comme des joueurs français comme Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga. "À chaque fois qu'il rentre sur un court, particulièrement à Roland-Garros, il se passe quelque chose, il y a de l'énergie, de l'émotion, ça vibre. Cette soirée va être importante sur le côté festif, son dernier match, on sera plus dans l'émotion" a expliqué Amélie Mauresmo.

Tous les bénéfices du show de Monfils iront à une association

Tous les bénéfices seront reversés à Terre d'Impact, le fonds de dotation de la FFT ainsi qu'à l'association KELINA fondée par Flora Coquerel et la Fondation Epic. "J'ai appelé des amis. Des vrais. Des joueurs que j'admire et avec qui j'ai partagé des vestiaires, des courts, des fous rires. Et puis des artistes que j'aime profondément, Matt Pokora, Martin Solveig, Franglish, parce que pour moi le tennis et la musique ont toujours été liés. C'est ma vie, c'est mon ADN. Je veux qu'on vive quelque chose ensemble. Quelque chose qu'on n'oubliera pas" a expliqué la Monf sur les réseaux.

Quelle diffusion TV pour le show de Gaël Monfils ?

Les festivités seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube officielle de Roland-Garros. Si vous voulez être sur place, les places à 25 euros sont parties très rapidement...