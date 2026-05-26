Valentin Vacherot : pourquoi le cousin d'Arthur Rinderknech représente Monaco et pas la France ?

Valentin Vacherot va débuter son premier Roland-Garros dans la peau d'un outsider.

Son nom est peut être encore inconnu pour le grand public de Roland-Garros, mais Valentin Vacherot est désormais l'une des sensations du tennis mondial depuis la fin de la saison 2025 et sa victoire lors du Masters 1000 de Shangaï. Né à Roquebrune-Cap-Martin le 16 novembre 1998, il représente la principauté de Monaco et fait partie de l'équipe de Coupe Davis depuis 2021. Si ses parents sont français, Valentin Vacherot s'est entraîné durant de nombreuses années au Monte Carlo Country Club, basé à la frontière entre Roquebrune et Monaco, c'est pourquoi il a reçu l'aide de la fédération monégasque et a eu la possibilité de représenter la Principauté.

Même s'il commencera toutefois sa carrière à Roland-Garros Juniors en 2016 sous les couleurs françaises, il n'a jamais été lié à la Fédération française de tennis, en intégrant par exemple un Pôle France. "Il se sent plus Monégasque que Français. Il a fait son lycée ici, il a ses attaches ici… ", a confié Léo, un de ses plus proches amis pour le Parisien.

Vacherot, le cousin de Rinderknech

Demi-frère de Benjamin Balleret, ancien joueur qui l'entraîne depuis 2022, il est aussi le cousin germain d'Arthur Rinderknech. "Leur lien est unique, a expliqué Steve Denton, leur ancien coach à l'université A&M du Texas, dans L'Équipe. lls se parlent tout le temps, passent leurs vacances ensemble… Ils sont plus que des cousins, ils sont comme des frères." Vacherot est également le cousin éloigné d'une Française, Chloé Paquet.