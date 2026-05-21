Arthur Fils : tête de série n°17 de Roland-Garros, pourquoi c'est une bonne nouvelle avant le tirage au sort ?

Annoncé comme l'un des outsiders de ce Roland-Garros 2026, Arthur Fils est très attendu.

Arthur Fils peut-il vraiment jouer les troubles fêtes dans ce Roland-Garros 2026 face à des Sinner, Zverev ou encore Djokovic ? Dans ces Internationaux de France, quatre Français seront têtes de série avec donc Arthur Fils sera tête de série n°17, Arthur Rinderknech n°22, Corentin Moutet n°30 et Ugo Humbert, n°32. Fils et Rinderknech sont dans le pot 17-24... Une plutôt bonne nouvelle car si Arthur Fils avait été tête de série n°16, il aurait eu comme adversaire potentiel une tête de série entre 17 et 24 au 3e tour mais un joueur entre 1 et 4 en huitièmes. Donc potentiellement un Fils - Sinner dès les huitièmes qui aurait fait mal au Français.

Mais le Français de 21 ans, vainqueur à Barcelone, est considéré comme l'un des outsiders de cette quinzaine. "Je pense que s'il est en pleine forme, qu'il n'a pas de blessure, on peut voir un Arthur Fils qui peut éventuellement, peut-être, faire un quart ou une demie. Ce serait génial" a notamment lancé Mansour Bahrami pour tennis actu. "Et si tout le monde part du principe qu'il va gagner, ce sera fabuleux, magnifique pour le tennis, pour le tennis en général et surtout pour le tennis français. Mais je pense que s'il arrive en quart ou en demie, moi je serai très, très content pour lui, pour nous, le tennis. Il ne faut pas oublier qu'il a été souvent blessé et là, ça fait trois mois qu'il joue presque normalement."

Quels adversaires pour Fils dans ce Roland-Garros ?

Concrètement, cela veut dire avant le tirage au sort que Arthur Fils jouera un joueur entre la 9e et 16e place au 3e tour. Alexander Bublik, Flavio Cobolli, Andrey Rublev, Jiri Lehecka, Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud ou encore Valentin Vacherot sont candidats. En cas de qualification, il affrontera un joueur entre la tête de série 1 et 8 en huitièmes de finale : Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ou Alex De Minaur. Alors oui, toujours une chance de tomber sur l'épouvantail Sinner, mais un peu moins.