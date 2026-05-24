Ksenia Efremova : née en Russie, pourquoi la jeune joueuse de 17 ans est devenue française ?

La jeune joueuse va disputer son premier match en Grand Chelem, invitée par les organisateurs de Roland-Garros.

Roland-Garros 2026 va être une édition des premières. Alors que chez les hommes, Moïse Kouamé intègre pour la première fois le tableau principal, c'est également le cas de la jeune française, Ksenia Efremova. Peut être moins connue qu'un Kouamé, la Française est l'une des petites pépites du tennis français.

Ksenia Efremova née à Moscou, le 28 avril 2009 et a été naturalisée française en 2023. Elle a été bercée par le tennis dès son plus jeune âge puisque qu'elle est la fille de l'ancienne joueuse de tennis professionnelle Julia Efremova et de l'ancien joueur amateur Alexey Efremov. Elle commence à taper ses premières balles dès l'âge de 3 ans et quitte la Russie en 2019 avec sa famille pour s'installer du côté de Nice. Grâce à la naturalisation de sa mère, Ksenia Efremova est devenue française le 28 juin 2023. "Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Je voudrais vous annoncer à tous que je viens d'être naturalisée française et que je représenterai très prochainement la France lors des tournois individuels et compétitions par équipes. C'est un immense honneur qui m'est accordé et je vais tout faire pour en être digne. Allez !" s'est elle félicitée sur les réseaux sociaux à l'époque.

Ksenia Efremova, la prodige du tennis

Dès ses débuts, Ksenia Efremova est considérée comme une prodigue de la petite balle jaune. Elle passe notamment par la célèbre académie Mouratoglou. En novembre 2023, à l'âge de 14 ans, Ksenia Efremova remporte son premier match sur le circuit professionnel ITF en battant l'Italienne Camilla Zanolini, à Monastir. Le mois suivant, elle remporte son premier titre ITF en battant l'Allemande Selina Dal en finale, toujours à Monastir. C'est en janvier 2024 qu'elle intègre pour la première fois le classement WTA. Elle représentera quelques semaines plus tard la France pour la première fois lors de la Winter Cup U16 de Tennis Europe. En 2025, nouveau cap de franchi, puisqu'elle participe à son premier WTA 1000 à Miami, à 15 ans, sans passer de tour. Même chose lors du Roland-Garros 2025.

Désormais, elle espère progresser dans le monde professionnel. En février 2026, après avoir atteint la première place du classement mondial junior grâce notamment à sa victoire lors de l'Open d'Australie junior, elle annonce vouloir atteindre le top 200 professionnel avant la fin de l'année et pour y arriver, elle a décidé de travailler avec Emmanuel Planque. Une collaboration déjà interessante puisque la Française a réalisé la meilleure performance de sa carrière en avril 2026, en battant la Néo-Zélandaise Lulu Sun, 106e mondiale (6-4, 7-5). "Il m'a apporté beaucoup de choses sur mon comportement, sur le court et en dehors. C'est le meilleur coach du monde je crois !" a-t-elle expliqué.