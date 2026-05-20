Roland-Garros 2026 : "Nous regrettons cette décision..." un boycott des joueurs annoncé

L'édition 2026 de Roland-Garros fait déjà parler avec une grosse polémique.

Roland-Garros est-il vraiment une fête ? Si pour le public le spectacle est beau, en coulisse, ça se tend de plus en plus... Depuis plusieurs semaines, les polémiques s'enchaînent sur l'attribution des gains dans les tournois du Grand Chelem. Sabalenka, Sinner... Beaucoup ont pris la parole pour dénoncer ce problème. "Nous faisons le show. Sans nous, il n'y aurait pas de tournois, sans nous, il n'y aurait pas de divertissement, je pense que nous méritons d'être mieux payés", avait déclaré la numéro 1 mondiale début mai, lors du WTA 1000 de Rome. "Les Grands Chelems sont les tournois les plus importants et les plus prestigieux du calendrier. Mais c'est surtout une question de respect, vous voyez... Parce que je pense que nous donnons beaucoup plus que ce que nous recevons. Et ce n'est pas seulement pour les meilleurs joueurs, c'est pour nous tous" a expliqué Jannik Sinner de son côté.

Et selon les informations de L'Equipe, la traditionnelle journée des médias, le "Media Day", prévu le vendredi 22 mai à Roland-Garros, devrait être une journée d'action pour les joueurs et joueuses. Une grande partie des joueurs et des joueuses vont quitter le centre de presse du stade Roland-Garros, après seulement quinze minutes d'intervention médiatique, sans accorder d'interview supplémentaire... Après cette journée, une réunion de crise devrait être organisée antre la Fédération, les agents pour discuter du problème.

Rappelons tout de même que la dotation globale pour l'édition 2026 s'élèverait à 61,7 millions d'euros, soit une hausse de 9,5%. Mais dans l'ensemble, les tournois ATP et WTA (le circuit principal hors Grand Chelem) redistribuent environ 22 % de leurs revenus aux acteurs que sont les joueuses et les joueurs, les quatre levées du Grand Chelem tournent plutôt autour de 15 %, et c'est là le problème.

Interrogée par L'Equipe, l'organisation de Roland-Garros regrette ce choix. "Nous regrettons cette décision des joueurs, qui pénalise l'ensemble des parties prenantes du tournoi : les médias, les diffuseurs, les équipes de la fédération et toute la famille du tennis qui suit avec enthousiasme chaque édition de Roland-Garros. La FFT poursuit un dialogue continu avec les joueurs et a engagé de nouvelles initiatives pour dialoguer directement avec eux ces dernières semaines : dès début mai, elle a proposé une réunion qui se tiendra ce vendredi 22 mai avec les joueurs concernés et leurs représentants. La FFT est prête à un dialogue direct et constructif sur les enjeux de gouvernance, afin de donner davantage de place aux joueurs dans la prise de décision, de contribuer à la protection sociale des joueurs et de faire évoluer le partage de la valeur."