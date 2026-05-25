Le short mythique de Stan Wawrinka a une place toute particulière dans Roland-Garros

Stanislas Wawrinka dispute son tout dernier Roland-Garros en 2026 après une carrière très riche marquée notamment par sa victoire.

Un Roland-Garros sous fond de nostalgie... David Goffin, Gaël Monfils, et Stan Wawrinka font leurs adieux à l'occasion de ce Roland-Garros 2026. Pour le Suisse, âgé de 41 ans, sa carrière parle de lui même avec notamment trois titres du Grand Chelem, en Australie, à l'US Open, mais surtout à Roland-Garros en battant en 2015 Novak Djokovic.

Cette édition a également été marquée dès les premiers échanges sur le court, par le mythique short de Stan Wawrinka que certains ont comparé avec un maillot de bain. Lors de son sacre, le Suisse s'était même présenté face à la presse en positionnant son short juste devant lui. Depuis, ce short continue de faire parler de lui et est entré dans l'histoire de Roland-Garros.

Celui qui a été qualifié de ''pyjama" par certains, a désormais une place de premier choix au sein du musée du court Philippe Chatrier. "Lui aussi a gagné Roland-Garros", avait plaisanté Wawrinka au moment de répondre aux questions de la presse. Le compatriote de Roger Federer avait même lancé: "Il sera au musée à Roland-Garros, si jamais, donc vous serez obligés de le voir chaque année."

Et ce n'est pas pour déplaire les spectateurs qui s'en souviennent encore lorsqu'on discute avec eux dans les allées de Roland-Garros. Et pour les nostalgiques qui aimeraient retrouver l'un des shorts, bien évidemment la marque n'en produit plus. Le responsable avait d'ailleurs été un peu touché à l'époque face aux nombreuses critiques sur ce short qui devaient représenter les couleurs de la nation helvétique.

Stan Wawrinka lui même "en garde précieusement" a-t-il expliqué. "Je l'avais mis pendant toute la tournée de terre battue, et il était passé inaperçu. C'est parce que j'ai gagné Roland-Garros qu'il est devenu célèbre. Si j'avais perdu en demi-finale, on n'en aurait probablement jamais parlé. Il fait partie de l'histoire du tournoi et est présent dans le musée du stade" a expliqué le Suisse au Figaro avant ce Roland Garros 2026. Interrogé sur un éventuel clin d'oeil sur sa tenue pour son dernier Roland-Garros... Il confirme qu'il y en aura un.