Moïse Kouamé a déjà joué face à Rafael Nadal et a provoqué une réaction improbable

La petite pépite du tennis français va disputer son 1er Roland-Garros et a déjà bien fait sourire la légende espagnole.

Moïse Kouamé, un nom peut être encore inconnu pour le grand public, mais il représente pourtant l'avenir du tennis français du haut de ses 17 ans. Il y a quelques mois , le Français a fait l'actualité en devenant le 5e plus jeune joueur de tennis "à s'extraire des qualifications d'un tournoi ATP au XXIe siècle, juste derrière des certains Richard Gasquet et Rafael Nadal à 16 ans et 333 jours.

Il a fait encore mieux en mars 2026. Invité lors du Masters 1000 de Miami, Moïse Kouamé s'est imposé 5-7, 6-4, 6-4 face à Zachary Svajda, 96e mondial, lors d'un match de 2h17. Une performance historique qui lui a permis de devenir le septième plus jeune joueur à remporter un match en Masters 1000, et le premier né en 2009 à franchir ce cap. Il se retrouve là aussi derrière des Richard Gasquet et Rafael Nadal qui s'étaient imposés à l'âge de 15 ans et 16 ans en 2002 et 2003.

Moïse Kouamé progresse rapidement et son nom est désormais connu dans le monde du tennis. Le Français a d'ailleurs expliqué qu'il avait reçu un message de la part de Novak Djokovic. "Novak Djokovic m'a écrit. Je suis tellement nerveux que je ne sais même pas quoi lui répondre" a-t-il lancé sur Tennis Chanel.

La jeune pépite française n'est pas non plus un inconnu pour un certain Rafael Nadal... Invité à échanger des balles avec la légende espagnole de Roland-Garros, dont il a le même équipementier, Moïse Kouamé avait claqué un coup droit sous le nez du Matador avant de lui lancer un "Vamos !"

L'Espagnol avait répondu par un large sourire face au jeune phénomène qui était âgé de 9 ans à l'époque et qui s'est retrouvé donc sur le même terrain avec son frère Michael Kouamé, de deux ans son ainé. S'il était à cette époque que le numéro 2 tricolore de sa catégorie d'âge, Moïse Kouamé était déjà considéré comme un futur phénomène. Son frère expliquait qu'il le battait, mais que ça n'allait certainement pas durer... Et c'est désormais le cas.