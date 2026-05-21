Arthur Fils : inquiétude pour le numéro 1 français

Arthur Fils, blessé à Rome, est-il vraiment en pleine forme à Roland-Garros ?

Le Français est attendu comme l'un des outsiders de ce Roland-Garros 2026. Vainqueur à Barcelone, le Français a enchaîné avec une demi-finale à Madrid avant d'abandonner rapidement en Italie après 22 minutes de jeu contre l'Italien Andrea Pellegrino, 155e mondial, qui menait alors 4 à 0.

Officiellement, rien de grave pour celui qui a été absent plusieurs mois à cause d'une blessure au dos. "J'ai senti une douleur à la hanche au deuxième jeu. J'ai appelé le kiné pour pouvoir essayer de soigner, mais ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, j'ai dû arrêter un peu après", avait-il expliqué pour l'ATP. "Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, je vais faire des soins, je vais parler avec l'équipe et on va prendre des décisions. Il ne fallait juste pas prendre de risques avant Roland et c'est pour ça que j'ai pris cette décision."

Mais depuis, le mystère autour de l'état de santé d'Arthur Fils fait parler à Roland-Garros. Il a été aperçu dans la box mardi matin de l'un de ses meilleurs amis, Sean Cuenin, programmé sur le court 14. Nous étions présent sur place et nous avons pas senti une réelle inquiétude sur son visage. Mais depuis, on ne voit pas vraiment le Français à l'entraînement. Il figurait pourtant sur le planning d'entraînement mercredi du côté de Jean Bouin et personne ne l'a vu. Il n'est pas non plus inscrit sur les entraînements prévus sur le court Philippe Chatrier contrairement aux grandes stars du tournoi.

Alors, oui, comme l'explique RMC, peut être qu'Artur Fils se prépare tranquillement à l'abri des regards, mais une petite inquiétude monte à Roland-Garros. Rappelons tout de même que le principal intéressé avait rassuré tout le monde sur les réseaux il y a quelques jours... "J'ai ressenti quelque chose à Rome. J'ai passé tous les tests avec l'équipe et tout va bien. Déjà de retour au travail pour Paris."