Roland-Garros 2026 : "On est un peu triste de ce choix...", Amélie Mauresmo répond à la fronde des joueurs

Lors du tirage au sort de Roland-Garros ce jeudi 21 mai, la directrice du tournoi a fait part de sa petite déception.

La fronde entre les joueurs et la direction a pris de l'ampleur ces dernières heures. Lors du Media Day vendredi 22 mai, les joueurs et joueuses ont décidé de boycotter une partie du temps médiatique pour protester contre les gains distribués aux joueurs dans le tournoi du Grand Chelem. Aryna Sabalenka, Jannik Sinner... Ils réclament t20 à 22% de l'argent du tournoi contre 15% actuellement.

Après le tirage au sort de cette édition 2026 ce jeudi 21 mai, Amélie Mauresmo, attendue de pied ferme par les journalistes, n'a pas voulu se mettre à dos les joueurs et joueuses en faisant part de sa déception, mais en affichant une certaine confiance face aux discussions à venir.

"Évidemment on est un peu triste de ce choix, je trouve que ça pénalise un peu tous les acteurs du tournoi, les joueurs, fans, la presse bien évidemment. La discussion est enclenchée, elle le sera encore plus demain soir. Mais voila on est est vraiment dans cette communication la, dans cette envie d'échanger, d'avancer. De se dire aussi que chacun a un pas à faire envers l'autre. Mois je suis confiante par rapport aux échanges qui vont avoir lieu. Je crois que c'est dans l'intérêt du tennis en général. On a un modèle qui est le notre ici à Roland-Garros, très différent des autres. On met en place tout ce qu'on peut dans l'intérêt des joueurs, on bouge nos infrastructures. Le prize money a augmenté, presque doublé même en dix ans" a lancé la patronne de Roland-Garros.

Relancée sur la crainte d'un boycott et la prise au sérieux, elle répond que oui, la direction surveille cela de très prêt. "Tout est pris au sérieux, je crois que globalement, on n'a pas l'habitude de prendre les choses et ce qui vient des joueurs par-dessus la jambe, donc voilà, nous, je pense qu'on ouvre la discussion et franchement j'ai confiance dans l'avenir."