Anna Kalinskaya : elle a été en couple avec Jannik Sinner, qui est l'adversaire de Loïs Boisson au 1er tour de Roland-Garros ?

La joueuse russe est un très mauvais tirage pour la Française à Roland-Garros.

Quel parcours pour Loïs Boisson ? Pas tête de série de ce Roland-Garros 2026, la Française avait des chances de se prendre du très lourd lors du tirage au sort ce jeudi 21 mai. Malheureusement pour l'ancienne demi-finaliste, c'est le cas avec la joueuse russe Anna Kalinskaya, tête de série n°22 du tournoi.

Qui est Anna Kalinskaya ?

Anna Kalinskaya est née le 2 décembre 1998 à Moscou. Ses deux parents étaient d'anciens joueurs professionnels de badminton, tandis que son frère évoluait dans le football russe. Selon le site officiel de la WTA, elle découvre le tennis dès l'âge de cinq ans après avoir observé sa cousine en faire pendant des vacances chez sa grand-mère.... Elle deviendra professionnelle en 2015, montrant rapidement son potentiel.

Droitière, adepte du jeu offensif et des variations de rythme, Anna Kalinskaya se distingue rapidement chez les juniors avant de rejoindre le circuit professionnel. Elle apprécie particulièrement les surfaces dures, où son sens de l'anticipation et sa qualité de frappe font souvent la différence. La joueuse affirme avoir été inspirée par des champions comme Justine Henin, Rafael Nadal ou encore Roger Federer.

Dans la sphère privée, la Russe a été en couple avec le numéro 1 mondial Jannik Sinner pendant quasiment un an antre 2024 et 2025.

Anna Kalinskaya n'a pas encore de titre à son palmarès

La carrière de la Russe prend une nouvelle dimension à partir de l'année 2024. Cette saison là, elle atteint notamment les finales des tournois WTA de Dubaï et Berlin et réalise un très beau parcours à l'Open d'Australie en atteignant les quarts de finale, éliminée par la Chinoise Zheng Qinwen. Son plus gros regret restera tout de même la finale à Berlin, puisqu'elle obtient cinq balles de titre qu'elle ne réussit pas à convertir face à l'Américaine Jessica Pegula. Elle cèdera finalement dans le tie-break final (7-6, 4-6, 6-7). Mais grâce à toutes ses performances, elle atteint le meilleur classement de sa carrière avec une 11e place en 2024.