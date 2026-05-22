Harmony Tan : origines, exploit face à Serena Williams... Qui est la Française ?

Harmony Tan est engagée dans les qualifications de Roland-Garros et espère atteindre le tableau principal.

Harmony Tan est née le 11 septembre 1997 à Paris et grandit dans une famille aux origines vietnamiennes et cambodgiennes. Avant de se consacrer pleinement au tennis, elle pratique le piano pendant plusieurs années au conservatoire (7 ans au total), elle est passionnée par l'univers artistique et est également passionnée de surf, qu'elle pratique souvent sur la côté basque. Une certaine sensibilité qui peut parfois se retrouver dans son style de jeu, souvent décrit comme imprévisible et élégant.

Harmony Tan est devenue une joueuse professionnelle en 2013 avec une trajectoire atypique. Loin des joueuses fondées uniquement sur la puissance, elle privilégie la variation, les changements de rythme, les slices et l'intelligence tactique. Son tennis rappelle parfois celui d'anciennes joueuses de contre et de toucher

Au début de sa carrière, elle progresse doucement sur le circuit ITF (le circuit secondaire du tennis). Le grand public va la découvrir véritablement lors de Wimbledon 2022. Invitée surprise du tournoi londonien, la Française réalise l'un des plus grands exploits de sa carrière en éliminant dès le premier tour Serena Williams, de retour à la compétition après une longue absence. Ce match spectaculaire de plus de trois heures, l'a révélé au monde entier. " Je suis tout simplement émue. Quand j'étais jeune, je la regardais à la télévision. Pour mon premier Wimbledon, c'est juste wow !", avait-elle commenté à la fin du match. "Quand j'ai vu le tirage au sort, j'ai eu très peur parce que c'est Serena Williams," a-t-elle poursuivi. C'est une légende, je me demandais comment j'allais pouvoir la jouer. Portée par cet exploit, elle atteint les huitièmes de finale du tournoi, la meilleure performance de sa carrière en Grand Chelem.

Classée au mieux 90e mondiale en avril 2022, Harmony Tan reste une joueuse assez inconstante et n'a pas encore eu dé véritable long parcours dans un tournoi et de titre gagné.