Kyrian Jacquet : proche du top 100, sa série de victoires... Qui est le Français ?

Kyrian Jacquet est l'une des bonnes nouvelles du tennis français en ce début de Roland-Garros.

Kyrian Jacquet fait partie de la nouvelle génération du tennis français qui avance tranquillement depuis plusieurs années. Né le 11 mai 2001 à Lyon, le droitier au revers à deux mains s'est construit sur les circuits Futures puis Challenger. Formé sur les courts lyonnais, il affiche un profil de joueur combatif, capable d'alterner solidité du fond de court et prises de balle précoces.

Kyrian Jacquet a franchi plusieurs caps importants ces dernières saisons. Après une première apparition en double à Roland-Garros en 2020 grâce à une wild-card, il enchaîne les performances sur le circuit secondaire. En 2023, il décroche son premier titre Challenger à Olbia, en Italie, après être sorti des qualifications. Un premier tournant dans sa carrière qui lui permet d'intégrer le Top 250 mondial. L'année 2024 est l'année de la confirmation avec plusieurs finales de Challenger. Il remporte son premier match en Grand Chelem lors des qualifications de l'Open Australie (éliminé au 2e tour). Il réussit surtout à se qualifier pour le tableau principal de l'US Open, une première en Grand Chelem. Battu d'entrée par Grigor Dimitrov, Jacquet découvre alors le très haut niveau et gagne en visibilité sur le circuit international.

En 2025, il remporte coup sur coup les Challengers de Chennai et New Delhi, en Inde, signant une série de onze victoires consécutives. Quelques mois plus tard, il dispute Roland-Garros après être sorti des qualifications, mais est éliminé dès le premier tour par le Portugais Borges en cinq sets. Il enchaîne avec un troisième titre sur le Challenger de Shenzhen et atteint son premier quart de finale ATP au Moselle Open de Metz. Cette montée en puissance lui permet d'atteindre le meilleur classement de sa carrière, aux portes du Top 100 mondial (102e).