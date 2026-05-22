Luka Pavlovic : qui est le joueur de tennis français ?

Le Français espère se qualifier pour le tableau principal de Roland-Garros.

Luka Pavlovic fait partie de ces joueurs français assez discrets, mais avec une progression régulière depuis quelques années. Né le 30 mars 2000 à Stains, en Seine-Saint-Denis, le très grand droitier d'1,96 m s'est construit sur le circuit ITF puis Challenger. Comme son nom l'indique, le Français Pavlovic est d'origine serbe par ses parents.

Passé professionnel en 2016, Luka Pavlovic a mis plusieurs saisons à trouver de la stabilité. Il obtient ses meilleurs résultats sur terre battue. Son premier vrai déclic intervient entre 2023 et 2024, où il enchaîne plus de 80 victoires en deux ans. Cette régularité lui permet de s'installer durablement sur le circuit Challenger. La saison 2024 marque un tournant important puisque le Français atteint sa première finale Challenger à Sibiu, en Roumanie. Son jeu agressif et son gabarit imposant deviennent alors de véritables atouts, notamment dans les longs échanges sur terre battue.

En 2025, Luka Pavlovic franchit encore un cap. Il atteint une nouvelle finale Challenger à Mexico City et grimpe jusqu'à la 184e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière. Dans la foulée, il se qualifie pour plusieurs grands tournois ATP, dont Rotterdam, où il dispute son premier tableau principal en ATP 500 après deux victoires marquantes en qualifications. Il sera battu par Botic van de Zandschulp.