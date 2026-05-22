Loïs Boisson : "Je n'y connais rien", la Française ne veut pas prendre part au boycott sur les gains à Roland-Garros

Interrogée lors du Media Day à Roland-Garros ce vendredi, Loïs Boisson ne veut pas y prendre part.

Ce vendredi, les joueurs et joueuses vont devoir se soumettre aux obligations médiatiques dans ce Roland-Garros 2026. Une ambiance tendue sous fond de boycott pour les joueurs en raison du problème de répartition des gains en Grand Chelem (environ 15% des gains sont redistribués aux joueurs, ils en réclament 20%). Selon l'AFP, plusieurs membres du top 10 vont restreindre leur temps de parole et n'accorderont pas de réponses supplémentaires aux journalistes. On parle de Sabalenka, Sinner, Gauff, Svitolina, De Minaur... Mais pas un certain Novak Djokovic par exemple.

Interrogée en conférence de presse sur cette répartition, Loïs Boisson, de retour de blessure depuis seulement quelques semaines, ne veut pas prendre part à la polémique et préfère se concentrer sur ton tennis dans ce Roland-Garros. "Moi je n'ai pas pris part parce que j'estime que je ne sais pas exactement les chiffres. J'ai vu que plein de choses sortaient dans les médias, mais je ne sais pas dans les chiffres ce qui est vrai ou faux donc je préfère n'y prendre pas part car j'y connais rien. Je préfère me concentrer sur mon tennis et sur ce que j'ai à faire. Les gens qui doivent s'occuper de cela, s'en occuperont. Pour moi ce n'est pas à moi de gérer cela."

Cette année, Roland-Garros a haussé sa dotation globale, passant de 56,4 à 61,7 millions d'euros, soit une hausse de 9,53 % par rapport à l'édition précédente. Le Grand Chelem parisien reste le moins généreux des quatre Majeurs, loin du plus offrant, l'US Open, dont le prize money total est de 77,7 millions d'euros, avec 4,3 millions pour le vainqueur, contre 2,8 millions cette année à Roland-Garros. De son côté, l'Open d'Australie offre 68,6 millions, alors que Wimbledon offrait l'an passé 61,9 millions d'euros, un montant proche de celui de Roland-Garros cette année mais qui devrait augmenter pour l'édition 2026.