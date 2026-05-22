Roland-Garros 2026 : "Ce n'est pas une question de vouloir davantage d'argent", un outsider de Roland justifie la fronde

Lors du Media Day, l'Américain Taylor Fritz a justifié la fronde des joueurs et joueuses.

Sous fond de crispation, mais sans incident notable lorsque nous écrivons ces lignes à l'occasion du Media Day, l'Américain Taylor Fritz, l'un des outsiders de ce Roland-Garros, l'Américain Taylor Fritz, a expliqué la fronde des joueurs, expliquant que ce n'est pas une "question d'argent".

"En fait, ce n'est pas une question de vouloir davantage d'argent, mais de vouloir ce qui nous paraît juste. Bien entendu, quand les tournois gagnent de l'argent, on veut qu'il y ait beaucoup d'argent qui revienne aux joueurs. Et quand cela va dans l'autre sens, c'est décevant. On a été assez patients, plutôt cool dans nos demandes et on a tous le sentiment que c'est un manque de respect et qu'on est ignoré. Le sport va mieux quand il y a un bon partenariat entre les joueurs et le tournoi et qu'il y a une bonne contribution, par exemple pour la retraite, etc. Donc, cela nous paraît juste. Compte tenu des revenus de ce sport, cela nous paraît assez simple." Relancé sur des actions plus virulentes, l'Américain, numéro 8 mondial, ne veut pas entendre parler de cela. "Je ne suis pas sûr de vouloir être amené sur ce terrain-là. C'est vraiment un vrai problème. Je ne pense pas que les joueurs doivent faire des menaces de ce type. C'est quelque chose qu'on discute. On essaie de voir aussi les ramifications potentielles de nos décisions, mais on arrive à un moment où il faut que les choses changent. Et si on est ignoré, effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, je ne veux pas agiter cette menace parce que, si je dis cela, il faut que je le pense vraiment."