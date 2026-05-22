Moïse Kouamé : "Les matchs en cinq sets, ce n'est qu'à la télé que j'en ai vu..", l'incertitude avant Roland-Garros

Présent lors du Media Day de Roland-Garros ce vendredi 22 mai, Moïse Kouamé a évalué ses capacités.

Moïse Kouamé est l'une des attractions de ce Roland-Garros 2026. Du haut de ses 17 ans, le Français se lance à l'assaut de son premier Grand Chelem dans l'incertitude. Pas par rapport à son niveau, car il a "beaucoup d'armes" comme il nous l'a expliqué, mais plus sur le plan physique et son rythme dans un match en cinq manches.

"On travaille beaucoup de choses. On essaye de faire en sorte que ça ne soit pas une semaine de tournoi plus stressante que les autres. On travaille avec Richard (Gasquet) et Liam (Smith, son nouveau coach). Ça va être un bon test pour savoir si ces améliorations fonctionnent. Les matchs en cinq sets, ce n'est qu'à la télé que j'en ai vu. Je l'ai travaillé à l'entraînement pour avoir des repères, évidemment. Physiquement, on verra si je vais réussir à tenir mais je m'entraîne très dur pour ce genre de moment. Je vais me battre avec les armes que j'aurai ce jour-là. Tennistiquement, j'ai beaucoup d'armes. Il faut continuer à améliorer ces points forts. Je ne suis pas parfait, c'est pour ça qu'on s'entraîne.

Questionné sur l'apport du public dans ce Roland-Garros, le jeune homme de 17 ans espère un grand soutien. Je ne sais pas vraiment si je suis connu ou pas, mais j'espère que le public me donnera beaucoup de force pendant mon match. Quand on est sur le terrain, on a tellement envie de bien voir qu'on ne se rend pas compte de sa chance. Je vais devoir rester très concentré sur moi, j'ai envie de gagner mon match. Je veux aussi prendre du recul sur ce que je fais, prendre du plaisir sur le terrain. Je fais aussi ce sport pour m'amuser. Si je ne prends pas de plaisir à Roland, où est-ce que j'en aurai ?"

Au premier tour de ce Roland-Garros 2026, le Français affrontera un ancien vainqueur de Grand Chelem, le Croate Marin Cilic. Un choc de génération entre la pépite du tennis mondial et le vétéran croate.