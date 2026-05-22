"Je peux aller au bout" : on a retrouvé une Loïs Boisson conquérante avant Roland-Garros

La Française s'est affichée avec de grosses ambitions à l'occasion du Media Day de Roland-Garros ce vendredi.

Plus vraiment présente sur les courts pendant près de sept mois à cause de plusieurs blessures, Loïs Boisson fait retour sur la terre battue parisienne de Roland-Garros face à la Russe Anna Kalinskaya (22e) en ayant seulement cinq matches dans les jambes, dont une seule victoire à Strasbourg la semaine dernière (6-3, 7-6 [4] face à Wang Xinyu)... Mais pas de quoi la déstabilisé comme elle a pu nous le confier à l'occasion du Media Day à Roland-Garros.

"Physiquement, ça va bien" a expliqué Loïs Boisson. Depuis peu, je suis à 100 %. Déjà, je suis hyper contente de ça, d'arriver ici dans ces conditions. Et les deux matches à Strasbourg m'ont permis tout simplement de refaire un peu plus de matches, de retrouver un peu plus le rythme sur le court. Je suis juste contente d'avoir pu faire ces matches pour ajouter un peu de la confiance dans mon jeu, dans le rythme, dans la façon de jouer. Il n'y a qu'en match que ça peut se faire, je suis contente d'avoir joué.

L'an dernier, je me disais aussi que c'était assez exceptionnel, c'est vrai, mais au fond de moi, je savais aussi que j'en étais capable. Je ne l'avais jamais fait, donc c'était exceptionnel parce que c'était jamais arrivé. Des gens ne pouvaient pas y croire, mais moi et mon équipe, on savait que potentiellement, ça pouvait être possible. Après, cette année, forcément, les conditions sont différentes. Mais je reste dans le même état d'esprit de "tout est possible". Je peux aller au bout comme perdre au premier tour. Je ne sais pas, on verra bien."

Au premier tour, la Française n'a pas eu un tirage facile. Non tête de série malgré sa demi-finale l'année dernière, Loïs Boisson affrontera à Roland-Garros la Russe Kalinskaya, tête de série numéro 22. Elle sera en position d'outsider, même si pour elle, ce n'est qu'un chiffre... "Le chiffre ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Après, ça dépend tellement du jour, de l'adversaire, comment on se sent ce jour-là. Je trouve que c'est assez vite, comment dire, résumé, quand on parle de classement comme ça. Mais oui, sur le papier, c'est clair."