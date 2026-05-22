Swiatek veut mettre "plus de pression" sur Roland-Garros et les tournois et attend une "réaction" sur la répartition des gains

La Polonaise prend part à la contestation des joueurs et joueuses sur la répartition des gains.

Lors de sa conférence de presse avant le coup d'envoi de Roland-Garros ce vendredi 22 mai, la quadruple vainqueur du tournoi, a confirmé qu'elle participait bien au mouvement de contestation avec seulement une quinzaine de minutes accordées aux journalistes avant de rester flou sur la suite.

"Nous n'avons rien contre les médias, nous respectons les journalistes. Nous en ferons plus quand les tournois en feront plus pour nous et pas seulement pour les meilleurs joueurs, mais aussi pour ceux moins bien classés. Nous avons pris cette décision et nous allons la suivre" a lancé la Polonaise, ancienne numéro 1 mondiale. "C'est difficile de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, je ne sais pas comment les tournois vont réagir. Nous devons attendre leur réaction. Nous voulons mettre un peu plus de pression pour obtenir ce que nous voulons."

Pour rappel, cette année, Roland-Garros a haussé sa dotation globale, passant de 56,4 à 61,7 millions d'euros, soit une hausse de 9,53 % par rapport à l'édition précédente. Le Grand Chelem parisien reste le moins généreux des quatre Majeurs, loin du plus offrant, l'US Open, dont le prize money total est de 77,7 millions d'euros, avec 4,3 millions pour le vainqueur, contre 2,8 millions cette année à Roland-Garros. De son côté, l'Open d'Australie offre 68,6 millions, alors que Wimbledon offrait l'an passé 61,9 millions d'euros, un montant proche de celui de Roland-Garros cette année mais qui devrait augmenter pour l'édition 2026.