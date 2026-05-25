Novak Djokovic : "Je l'ai beaucoup admiré", son hommage appuyé à Gaël Monfils pour son dernier Roland-Garros

Présent lors de son évènement ce jeudi, Novak Djokovic a rendu hommage au Français lors du Media Day de Roland-Garros.

Novak Djokovic a rendu hommage à Gaël Monfils jeudi soir à l'occasion de l'évènement "Gael and Friends", perdant d'ailleurs pour la première fois face à la Monf lors d'un double mixte (20-0 dans l'historique des confrontations), mais également à l'occasion du Media Day de Roland-Garros ou le Serbe a pris spontanément la parole pour rendre hommage au Français, son "ami".

"Je voulais dire quelques mots sur Gaël, aussi. Gaël est un ami et un adversaire que j'ai toujours beaucoup admiré. Depuis l'âge de 13, 14 ans, on a grandi ensemble. Hier, la soirée a été fantastique, une atmosphère fabuleuse. Il a insisté pour que l'on joue. C'est la première fois que j'ai joué à ce jeu qu'il avait organisé hier. Cela a été très amusant. On était ravi d'être là pour lui, il le méritait. Il le mérite. C'est un petit message pour Gaël, il le mérite, non seulement en tant que joueur de tennis, mais en tant qu'être humain, aussi, en tant que personne. C'est quelqu'un qui a touché le cœur de beaucoup de gens. Il est respecté dans tous les vestiaires, vestiaires pour hommes ou femmes, partout. Je ne connais personne qui n'aime pas Gaël dans notre monde. C'est l'un des joueurs que je préfère regarder jouer. Je me réjouis de le voir jouer pour son dernier Roland‑Garros."