"Merci d'être venus, mais il est temps de...", Aryna Sabalenka met un terme à sa conférence de presse à Roland-Garros après 15 minutes

La numéro 1 mondiale a décidé de mettre un terme à sa conférence de presse ce vendredi 22 mai en guise de protestation contre la répartition des gains.

Elle est l'une des portes paroles de la fronde des joueurs et joueuses sur la répartition des gains dans les tournois du Grand Chelem et Aryna Sabalenka a décidé d'appliquer la règle des quinze minutes au média ce vendredi 22 mai à Roland-Garros. Interrogée très rapidement sur le sujet, la numéro 1 mondiale a expliqué les revendications de ces derniers mois, expliquant qu'il ne s'agit pas d'une prise de position pour elle spécifiquement...

"Il s'agit plutôt des joueurs qui sont plus bas dans le classement et qui souffrent. C'est difficile de vivre dans ce monde tennistique et pour gagner des choses. Mais en tant que numéro 1 mondiale, je me dis que je me dois de me battre pour ces joueurs et joueuses, ou les joueurs qui reviennent après des blessures, ou la génération montante. L'idée, si vous voulez, ce que l'on veut dire, c'est assez clair et me semble assez juste pour tous. Voilà de quoi il s'agit" explique la Biélorusse. "On a toujours voulu faire les choses de manière respectueuse, dès le début. Vous savez tous combien on vous respecte, combien on vous aime. Ce n'est pas vous qui êtes en jeu. Ce n'est pas votre décision, mais on essaie de se battre pour avoir un pourcentage juste."

Pour la première fois de la journée du Media Day, Aryna Sabalenka, avec un rire gêné, a décidé de mettre un terme à cette conférence de presse après les fameuses 15 minutes, expliquant toutefois qu'elle ne regardait pas sa montre... "On essaie de faire passer notre message et 15 minutes, c'est mieux que rien. Je suis là pour vous parler. Donc, ça va être 10 minutes ici et 5 minutes avec World Feed Maintenant le temps est venu de poser les questions en langue nationale. Merci d'être venus et d'avoir posé des questions. Comme je l'ai dit des dizaines de fois aujourd'hui, on a beaucoup de respect pour vous, mais vous savez ce qui se passe ici. Merci beaucoup."