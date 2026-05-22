Jannik Sinner : "Une question de respect", la réponse de l'Italien à la polémique sur les gains à Roland-Garros

Le numéro 1 mondial est revenu lors du Media Day sur les questions liées à la répartition des gains en Grand Chelem.

L'Italien Jannik Sinner est le dernier grand nom de ce Media Day à s'exprimer sur la contestation des joueurs autour de la répartition des gains en Grand Chelem. Pour le numéro 1 mondial, il s'agit d'une question de respect de la part des organisateurs.

"Je crois que c'est ce que font beaucoup de joueurs. Cela n'est pas dirigé contre les journalistes ou l'un d'entre vous. On est ravi de faire ce qui nous est demandé, et de répondre à nos obligations. On essaie juste de limiter pour se mettre dans une position où on a notre mot à dire, cela paraît juste de le faire, comme je l'ai déjà dit à Rome. On a attendu un an pour avoir une petite réponse à nos questions, donc là, on essaie de démarrer quelque chose. Mais encore une fois, ce n'est pas contre vous. Vous êtes là, et nous on fait ce qui nous est demandé."

Relancé quelques secondes plus tard sur l'éventuel absence de réponse et d'action, l'Italien rappelle à quel point les joueurs sont liés sur la question. "Eh bien, on verra ! Les joueurs sont très liés, on est vraiment très unis, c'est une bonne chose, parce que sans nous, il ne peut pas y avoir ces manifestations. Mais comme je l'ai dit à Rome, c'est une question de respect. Quand on doit attendre une réponse pendant plus d'un an, alors que la question est posée par les 10 meilleurs joueurs, ce n'est pas gentil, ce n'est pas une bonne chose. Dans le même temps, j'entends parler de prize money et des primes... On ne parle pas que de ça, on parle aussi des retraites. C'est un sujet très important. Parce qu'on espère, après avoir arrêté le tennis, avoir aussi une retraite. Et puis, c'est une question de prise de décision. Pour trois Grands Chelems sur quatre, on commence le dimanche, mais on ne sait pas s'ils vont vouloir commencer un vendredi, un samedi, on aimerait parler de tout cela. On va voir où on va. Et on va voir aussi comment réagissent les autres Grands Chelems après celui-ci. Et ensuite, on prendra notre décision, tous les joueurs."