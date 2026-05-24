Benjamin Bonzi : blessures, victoire retentissante... Qui est le Français ?

Benjamin Bonzi dispute son premier tour de Roland-Garros face à Alexander Zverev.

Benjamin Bonzi n'a pas eu le parcours flamboyant des futurs cracks du tennis français. Et pourtant, à force de patience, de travail et d'une certaine régularité, le Gardois s'est imposé comme l'un des visages du circuit ATP. Né à Nîmes le 9 juin 1996, installé à Anduze, Bonzi grandit loin des grandes académies médiatiques, mais développe très vite un jeu solide et complet. Droitier au revers à deux mains, il passe professionnel en 2015.

Sa progression se construit dans l'ombre des tournois Challenger. Bonzi accumule les matchs et forge un mental de marathonien. L'année 2021 marque d'ailleurs un tournant puisqu'il remporte six titres Challenger (Ségovie, Saint-Tropez, Cassis, Rennes, Ostrava, Potchefstroom) et grimpe rapidement au classement mondial. La Fédération française de tennis souligne alors son efficacité et sa constance, après notamment un premier sacre important à Potchefstroom, en Afrique du Sud.

En 2023, il atteint notamment les finales ATP de Pune et Marseille et atteint son meilleur classement en février 2023 avec une 42e place mondiale, symbole de sa progression construite progressivement. Mais la carrière de Bonzi est aussi faite de blessures et de retours difficiles. En 2023 justement, sa blessure au poignet l'éloigne plusieurs semaines des courts et l'oblige à déclarer forfait sur Roland-Garros.

En 2024, il décroche enfin son premier titre ATP à Metz après un parcours impressionnant, battant notamment Casper Ruud avant de dominer Cameron Norrie en finale. Ce succès est une juste récompense après des années de persévérance. L'année suivante, en 2025 donc, Benjamin Bonzi signe l'un des plus beaux exploits de sa carrière en éliminant Daniil Medvedev au premier tour de Wimbledon.