Arthur Géa : il rêve de remporter Roland-Garros, qui est le Français ?

Arthur Géa dispute son premier tour à Roland-Garros face au Russe Khachanov.

Arthur Géa est encore un très jeune joueur de tennis français, mais son nom circule déjà dans le circuit ATP depuis pas mal d'années en ce début de Roland-Garros avec son premier tour face au Russe Khachanov. Né le 2 janvier 2005 à Carpentras, dans le Vaucluse, le droitier au revers à deux mains s'est construit loin des projecteurs, entre les courts du sud de la France et les compétitions juniors internationales. Formé à l'académie Alain Barrère au Pontet avant d'intégrer la Ligue de Provence puis le Centre national d'entraînement de la Fédération française de tennis à Paris, Géa suit un parcours classique des grands espoirs tricolores, mais avec une progression particulièrement rapide.

Chez les juniors, il se fait remarquer par sa régularité et son goût du combat. Ancien numéro 8 mondial junior, il atteint notamment les demi-finales de l'US Open juniors 2023 et la finale du double juniors à Wimbledon la même année. Le véritable tournant intervient à l'automne 2023. Sur le circuit ITF, en Grèce, Arthur Géa enchaîne les performances et remporte trois titres consécutifs. Dans un entretien accordé à la Fédération française de tennis, il résume alors sa progression avec simplicité : " L'évolution s'est faite naturellement ". Une phrase qui traduit bien son approche : patience, travail et refus de brûler les étapes.

Depuis, sa trajectoire continue de s'accélérer. Passé professionnel en 2023, il découvre progressivement le haut niveau avec les challenger puis l'ATP Tour. En janvier 2026, il décroche à Nouméa son premier titre Challenger face à Jurij Rodionov, un succès qui lui permet d'intégrer le Top 200 mondial pour la première fois. Quelques semaines plus tard, il dispute l'Open d'Australie, mais est éliminé directement. Le Vauclusien revendique des rêves élevés : devenir numéro un mondial et remporter Roland-Garros. "Depuis que j'ai débuté à l'âge de 7 ans, je n'ai qu'un objectif : être un jour n° 1 mondial. Et si je dois l'être sans avoir gagné de Grand Chelem, ça ne me dérangera pas. Ma seule obsession, c'est de pouvoir dire un jour : on est des millions à jouer au tennis, et il n'y a pas meilleur que moi."