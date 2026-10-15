Arthur Géa : il veut être numéro 1 mondial, qui est le Français, sensation du Masters 1000 de Shanghai ?

Arthur Géa réalise un parcours fantastique au Masters 1000 de Shanghai.

Arthur Géa est encore un très jeune joueur de tennis français, mais son nom circule déjà dans le circuit ATP depuis pas mal d'années Né le 2 janvier 2005 à Carpentras, dans le Vaucluse, le droitier au revers à deux mains s'est construit loin des projecteurs, entre les courts du sud de la France et les compétitions juniors internationales. Formé à l'académie Alain Barrère au Pontet avant d'intégrer la Ligue de Provence puis le Centre national d'entraînement de la Fédération française de tennis à Paris, Géa suit un parcours classique des grands espoirs tricolores, mais avec une progression particulièrement rapide.

Chez les juniors, il se fait remarquer par sa régularité et son goût du combat. Ancien numéro 8 mondial junior, il atteint notamment les demi-finales de l'US Open juniors 2023 et la finale du double juniors à Wimbledon la même année. Le véritable tournant intervient à l'automne 2023. Sur le circuit ITF, en Grèce, Arthur Géa enchaîne les performances et remporte trois titres consécutifs. Dans un entretien accordé à la Fédération française de tennis, il résume alors sa progression avec simplicité : " L'évolution s'est faite naturellement ". Une phrase qui traduit bien son approche : patience, travail et refus de brûler les étapes.

Depuis, sa trajectoire continue de s'accélérer. Passé professionnel en 2023, il découvre progressivement le haut niveau avec les challenger puis l'ATP Tour. En janvier 2026, il décroche à Nouméa son premier titre Challenger face à Jurij Rodionov, un succès qui lui permet d'intégrer le Top 200 mondial pour la première fois. Quelques semaines plus tard, il dispute l'Open d'Australie, mais est éliminé directement. Le Vauclusien revendique des rêves élevés : devenir numéro un mondial et remporter Roland-Garros. "Depuis que j'ai débuté à l'âge de 7 ans, je n'ai qu'un objectif : être un jour n° 1 mondial. Et si je dois l'être sans avoir gagné de Grand Chelem, ça ne me dérangera pas. Ma seule obsession, c'est de pouvoir dire un jour : on est des millions à jouer au tennis, et il n'y a pas meilleur que moi."

Un fabuleux parcours à Shanghai pour Gea

Du côté de Shanghai lors du Masters 1000, Arthur Gea réalise son plus beau tournoi en carrière. Après avoir éliminé Shelton, il s'est payé le Tchèque Mensik et doit affronter l'Espagnol Davidovich Fokina à l'occasion des quarts de finale. Interrogé sur ses performances, le Français ne parle pas de miracle. "Je ne crois pas que ce soit une histoire de miracle quand tu travailles dur au quotidien. J'espère réussir la même chose, mais je suis encore très loin du trophée. Je vais simplement démarrer le prochain match en étant convaincu que j'en suis capable. Je suis en train de monter. Finalement, je ne sais toujours pas quel est mon classement réel vu que je monte toutes les semaines et que je ne fais que progresser. J'ai un gros bilan contre ces joueurs, mais je ne me mets pas de limites et j'espère aller le plus loin possible. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher donc je suis content. Ça se voit aussi dans mon attitude, je n'ai pas l'air timide face aux gros joueurs ou dans des gros tournois."