Arthur Fils : forfait pour Roland-Garros 2026, de quoi souffre le Français ?

Arthur Fils, numéro un français, ne disputera pas Roland-Garros. Le joueur tricolore a annoncé son forfait samedi 23 mai, à la veille du début du tournoi.

Pas de Roland-Garros 2026 pour Arthur Fils. Ce samedi 23 mai, le numéro un français a annoncé son forfait pour le 2e tournoi du Grand Chelem, qui débute ce dimanche Porte d'Auteuil. "Quand tu as mal après 20 minutes, ce n'est pas la peine. Il faut être en mesure de jouer trois heures sans douleur pour espérer gagner", a notamment déclaré le joueur de 21 ans en conférence de presse. Arthur Fils devait affronter Stan Wawrinka, futur retraité et vainqueur de Roland-Garros en 2015, au premier tour.

Le Français, membre du top 20 mondial et auteur d'un excellent début de saison, avait déclaré forfait avant son troisième tour l'année dernière. "J'ai tout fait pour être prêt. Mon but c'est d'aller le plus loin possible et aujourd'hui, je ne peux pas garantir", a également affirmé Arthur Fils, vainqueur du tournoi de Barcelone et demi-finaliste du tournoi de Madrid. Avant Roland-Garros, la situation du joueur tricolore était inquiétante et faisait craindre un possible forfait, lui qui a abandonné en plein match à Rome lors de son dernier tournoi disputé.

Pourquoi Arthur Fils est-il forfait ?

Une douleur à la hanche était à l'origine de l'abandon d'Arthur Fils dans la capitale italienne. "J'ai ressenti une douleur au Masters 1000 de Rome, j'ai abandonné car je ne voulais pas prendre de risques. J'ai suivi des examens. Les choses semblaient aller bien, mais j'ai ressenti de la douleur de nouveau", a souligné le numéro un français en conférence de presse, lui qui a déjà connu des problèmes physiques par le passé.

Arthur Fils a été éloigné des courts de tennis pendant de nombreux mois à cause d'une blessure au dos avant de revenir à la compétition au mois de février. Les attentes à Roland-Garros autour du Français étaient élevées, en raison notamment de ses bonnes performances sur terre battue et de l'absence de l'Espagnol Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Paris. Le joueur de 21 ans n'a pas parlé de la durée de son indisponibilité alors que Wimbledon, autre tournoi du Grand Chelem, débutera à la fin du mois de juin.