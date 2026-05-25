"C'est manquer énormément de respect à tous les autres joueurs" : l'avis tranché de Jo Wilfried Tsonga sur ce Roland-Garros

Interrogé sur le plateau de ce Roland-Garros 2026, Jo-Wilfried Tsonga n'est pas d'accord avec les critiques.

A l'occasion du renouvellement du partenariat historique de plus de 50 ans entre BNP Paribas et Roland-Garros ce dimanche 24 mai pour 5 années et 5 autres en option du côté de la Porte d'Auteuil, nous avons pu échanger avec Jo-Wilfried Tsonga, parrain de la Team BNP Paribas Jeunes Talents depuis de nombreuses années.

Le Français est revenu sur son engagement et le travail mené auprès des jeunes joueurs français avec la banque française. "La BNP les aide dans cette réalité économique et nous, on essaie de les aider sur le plan sportif puisque le tennis, ce n'est pas seulement des joueurs qu'on va voir sur un court de tennis, c'est aussi tout un environnement, plein de pièges à éviter", indique l'ancien champion. "A travers ce programme, on va discuter avec leurs parents, on va discuter avec les jeunes de tout ce qui va se passer finalement pour eux dans les prochaines années, dans les prochains mois. Et c'est l'occasion justement de leur faire gagner du temps et de les aider."

Sur ce Roland-Garros 2026, des absents de marque sont malheureusement à déplorer : Carlos Alcaraz pour une blessure au poignet, Arthur Fils pour une blessure à la hanche... De quoi rendre le tournoi moins attrayant selon les observateurs et le public. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Jo-Wilfried Tsonga. "Moi je crois que c'est manquer énormément de respect à tous les autres joueurs" que de juger ce tournoi moins intéressant que d'habitude, lance l'ancien demi-finaliste de Roland-Garros.

"Évidemment, Arthur (Fils NDLR), c'était notre tête d'affiche française sur ce tableau masculin, c'est une certitude. Mais il y a d'autres joueurs qui peuvent aussi aller loin dans ce tournoi. Et Carlos, évidemment au niveau international, qui est le champion en titre, qui a fait un match extraordinaire contre Sinner l'année dernière en finale... On aurait voulu une revanche, on aurait adoré ça", lâche celui qui a joué deux demi-finales des internationaux de France, avant de nuancer.

"Maintenant, ça fait partie de notre sport. Et je crois que notre sport, justement, il est beau parce que les émotions sont toujours là. Qu'il y ait les meilleurs ou qu'il n'y ait pas les meilleurs, les émotions sont là. On l'a vu avec les joueurs de ma génération, où on avait des Federer, des Nadal, et on se disait : 'Voilà, le tennis aura moins d'intérêt plus tard'. Et finalement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens."