"Faut pas oublier un..." : pour Jo-Wilfried Tsonga, il peut remporter Roland-Garros cette année

Le Français Jo-Wilfried Tsonga mise sur lui pour remporter Roland-Garros.

L'ancienne star du tennis français, Jo Wilfried Tsonga, nous a accordé quelques instants à l'occasion du renouvellement du contrat entre BNP Paribas et le tournoi parisien de Roland-Garros. L'occasion pour nous de discuter des forfaits, des forces en présence et surtout de celui qui ne faut jamais oublier selon lui...

Son nom, ne va pas vraiment surprendre les spécialistes et fans de tennis. Pour Jo-Wilfried Tsonga, l'absence malheureuse de Carlos Alcaraz, forfait pour Roland-Garros à cause d'une blessure au poignet, ouvre en grand la porte à un certain Alexander Zverev même s'il voyait "mal" qui pouvait perturber Jannik Sinner, finalement éliminé en raison d'une panne d'energie lors du 2e tour de Roland-Garros.

"La surprise elle peut venir d'un peu n'importe qui. On ne sait pas qui est-ce qui peut se révéler à ce moment-là. Faut pas oublier un Alexander Zverev, qui aujourd'hui fait partie quand même toujours des demi-finalistes, voire des finalistes de ce tournoi, qui ne rate pas beaucoup de Roland-Garros finalement. Quand il joue, il est extrêmement fort. Faut voir aussi les conditions, il y a beaucoup de choses à prendre en compte." Rappelons effectivement que s'il a été éliminé en quarts l'année dernière par Djoko, le champion olympique de 2021 a toujours été au minimum en demi-finale de Roland depuis 2021...

Jo-Wilfried Tsonga nous rappelle aussi que le tennis est un sport ou "tout peut se passer" et que ce Roland-Garros sera indécis. "On peut avoir une douleur un matin, on peut être malade, on peut se lever du mauvais pied, on peut avoir des choses dans notre entourage qui se passent pas bien... Il y a plein de raisons pour lesquelles aujourd'hui l'issue du tournoi pourrait être quand même indécise". L'ancien joueur français ne croyait pas si bien dire avant la défaite de Sinner.

On a tout de même réussi à faire sortir à Jo-Wilfried Tsonga un nom qui pourrait peut être créer une surprise sur cette édition, l'Espagnol Rafael Jodar, tête de série numéro 27. "Je crois que Jodar fait partie évidemment de ces jeunes qu'on va scruter. On va vraiment voir son début de tournoi, comment il se comporte. C'est un joueur qui, s'il gagne on va dire assez facilement ses premiers tours, va commencer à être très dangereux. Il est encore jeune sur un format en trois sets gagnants, on peut s'attendre à ce que physiquement ce soit forcément un peu dur. Mais s'il gagne ses premiers matchs rapidement, il peut être, il peut devenir très très dangereux sur un tournoi comme Roland-Garros..."