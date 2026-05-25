Alizé Cornet : "Une carrière de tennis, ça coûte extrêmement cher"

Sous fond de polémique à Roland-Garros, nous avons pu échanger avec Alizé Cornet sur l'importance du financement pour les joueurs et joueuses de tennis.

Les joueurs et joueuses sont en colère depuis plusieurs mois et lors de ce Roland-Garros 2026, des actions concrètes voient le jour. La raison de la fronde ? Le prize money de Roland-Garros et les primes des tournois du Grand Chelem de façon générale. Les top players réclament une meilleure répartition des gains, actuellement autour de 15% pour les joueurs en Grand Chelem, contre une vingtaine pour le reste des tournois l'année. Réclamant un rééquilibrage, certains ont organisé une forme de boycott à l'occasion du Media Day de Roland-Garros, accordant seulement 15 minutes aux journalistes, sans donner d'interview supplémentaire.

S'il est difficile de savoir ce que représente réellement un salaire en tennis, on sait qu'il y a des disparités entre le top-30 mondial et le reste des joueurs. Et c'est bien là l'objet du problème pour beaucoup. A l'occasion du renouvellement du contrat entre BNP Paribas et Roland-Garros, Alizé Cornet, capitaine de l'équipe de France féminine, a évoqué l'importance du financement pour les joueurs et joueuses dans ce contexte de tensions.

"Une carrière de tennis, ça coûte extrêmement cher. Souvent, ce sont les parents qui font le sacrifice pour pouvoir financer ces carrières-là. Il y a même des jeunes qui doivent arrêter parce qu'ils n'ont pas suffisamment de finances pour aller sur le circuit, pour voyager à l'international, pour payer des coachs...", lâche l'ancienne championne. "Forcément, à un moment donné, ça limite dans une carrière", nous explique la Française.

"A partir de 12, 13, 14 ans, quand on sait qu'on a un petit matelas pour pouvoir se donner une vraie chance de voyager, de payer un staff ou du moins un entraîneur, ça professionnalise dès le début. Et en fait, ça donne une vraie chance pour aller percer."

Alizé Cornet nous rappelle également que tout n'est pas question d'argent et de financement dans une carrière de tennis, mais que la structure pour aider les joueurs est tout aussi importante, profitant de l'occasion pour vanter le travail de son partenaire BNP Paribas. "Ce n'est pas que l'aide financière pour moi qui est précieuse, c'est aussi toutes les ressources qu'ils mettent en place pour ces jeunes joueurs", ajoute celle qui a été classée 11e au classement WTA. "On est vraiment très impliqués. Il y a un lien vraiment fort qui s'est créé entre les joueurs et nous, donc on est là pour eux, on leur apporte vraiment toute notre expérience."

"On essaie de leur transmettre tout ce que le circuit nous a appris pendant des décennies. Et ça, ça va leur faire gagner un temps fou parce que du coup, ils sont beaucoup plus armés pour faire face à ce milieu", conclut-elle. "Pour moi, ces ressources humaines sont presque tout aussi bénéfiques que l'argent en lui-même. En fait, c'est vraiment un combo de ces deux choses. Mais en tout cas, moi à leur âge, j'aurais adoré faire partie d'une équipe pareille !"