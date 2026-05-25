Térence Atmane : il veut devenir un maître des cartes Pokemon et a dépensé des dizaines de milliers d'euros

Le joueur de tennis français, engagé à Roland-Garros, est un fan inconditionnel de Pokemon.

Il y a des petites histoires qui façonnent un joueur et pour Térence Atmane, c'est Pokemon ! Grand passionné de la franchise japonaise, le tennisman de 23 ans Térence Atmane possède tout simplement l'une des plus grosses collections Pokémon de France, des milliers de cartes qui sont à l'abri dans deux coffres à la banque. "Je me suis fait accompagner par quatre personnes dont un pote qui fait de la sécurité privée. Mon père et deux de ses amis étaient là aussi" a-t-il même expliqué pour L'Equipe.

Terence Atmane n'est pas qu'un fan de Pokemon, il est également demi-finaliste d'un Masters 1000 en passant par les qualifications, également vainqueur de sept matchs d'affilée dont plusieurs de prestige face à Taylor Fritz et Holger Rune... Mais il est vrai que quand on lui parle, il y a souvent une référence à sa passion.

Le joueur de tennis est même stressé de perdre sa collection à cause de sa nouvelle notoriété. "J'ai beaucoup plus de visibilité qu'avant, beaucoup plus de gens me suivent sur les réseaux sociaux, constate-t-il. Donc, je ne laisse rien de valeur chez moi. Quand il y a de l'argent, il peut y avoir des gens mal intentionnés (...) Je dis une connerie, mais si je vais manger au resto un soir avec des potes, que quelqu'un me reconnaît et me suit jusqu'à chez moi, je suis impuissant face à ça.

Au total, il possède une dizaine d'albums complets de 450 cartes chacun, 300 cartes gradées qui permettent d'avoir une valeur marchande importante. Mais aussi une cinquantaine de displays qui contiennent 360 cartes chacun : au total, il a plus de 20 000 cartes !

"J'ai envie de devenir numéro 1 de Pokémon en France ! Quand je fais quelque chose, c'est toujours à fond. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas la meilleure collection Pokémon en France. Certains réunissent des cartes depuis vingt ans et ont des collections à plusieurs millions d'euros. Si je les rejoins, ça voudra alors dire que je joue très, très bien au tennis" a-t-il également lancé pour L'Equipe, on lui souhaite.