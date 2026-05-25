Hugo Gaston s'est pris une très lourde amende après un geste antisportif

Le Français a été très vivement critiqué sur cet évènement.

Au Masters 1000 de Madrid en 2023, Hugo Gaston s'est pris une très lourde amende de 144 000 euros. Lors de sa défaite au 2e tour face à Borna Coric (6-3, 6-3), le Français avait volontairement fait tomber la balle de sa poche sur un smash adverse, peut être dans l'espoir d'obtenir de faire rejouer le point, dans un acte caractérisé d'antijeu. Averti par l'ATP en fin d'année dernière pour un geste similaire, il a pris une lourde sanction.

Je vais commencer par une chose, clarifier déjà la situation. Beaucoup de personnes ont dit que j'ai voulu tricher, chose qui est fausse. Tout joueur de tennis a des gestes qu'il ne contrôle pas, c'était un geste de frustration. J'ai aussi entendu qu'il y avait des récidives, que ce n'était pas la première fois. Il y a eu des récidives sur le fait que j'ai pris des amendes, mais jamais un geste comme ça parce que ce sont des choses qui ne me représentent pas. Je m'en suis excusé auprès de mon adversaire. C'est quelque chose qui n'est pas bien à faire, mais c'était un geste de frustration et non de triche. À aucun moment le point n'a été rejoué et à aucun moment je n'aurais rejoué le point. Ce sont des choses qui ne se font pas. Je me suis excusé aussi auprès de la Fédération qui m'aide au quotidien. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas bien à faire, je le reconnais. J'ai vu beaucoup de choses dans les médias... Je connais la situation : c'est un geste de frustration qui n'est pas bon, mais ça fait partie de la vie. On ne réagit pas toujours correctement. J'ai fait une erreur, je l'ai payée. Encore une fois, en aucun cas ce n'était un geste de triche. C'était un geste de frustration à 100 %" s'est-il justifié en conférence de presse.

L'amende passera finalement à 72 000 après appel.