Joao Fonseca : qui est la pépite brésilienne du tennis ?

Le joueur brésilien est l'une des attractions du tennis mondial et affronte Novak Djokovic ce vendredi.

João Fonseca est devenu en quelques mois l'un des visages les plus prometteurs du tennis mondial même s'il a du mal à confirmer. Né le 21 août 2006 à Rio de Janeiro, le Brésilien s'est révélé au grand public grâce à sa puissance de frappe impressionnante, une maturité étonnante pour son âge et un tempérament offensif qui rappelle certains grands joueurs sud-américains. Très tôt considéré comme un prodige au Brésil, il a confirmé les attentes en remportant l'US Open juniors 2023 puis en intégrant rapidement le circuit professionnel ATP.

Le véritable tournant intervient en 2024 et surtout au début de la saison 2025. À seulement 18 ans, Fonseca remporte les Next Gen ATP Finals, tournoi qui rassemble les meilleurs jeunes joueurs du monde. Quelques semaines plus tard, il marque les esprits à l'Open d'Australie en éliminant le Russe Andrey Rublev, alors membre du Top 10 mondial, dès son premier Grand Chelem en tableau principal. Cette victoire spectaculaire attire immédiatement l'attention du monde du tennis. L'ATP évoque alors "le début d'une nouvelle ère" pour le Brésilien.

João Fonseca ne se résume pas seulement à de la puissance. Dans un portrait publié par l'ATP, le joueur explique que son entraîneur Guilherme Teixeira l'a encouragé à limiter les réseaux sociaux et à développer des habitudes de lecture pour mieux gérer la pression du haut niveau.

Au Brésil, où le tennis cherche depuis longtemps un héritier à Gustavo Kuerten, idole de Roland-Garros, l'enthousiasme autour de Fonseca est immense. Son ascension rapide a provoqué une véritable "Fonseca mania", notamment lors du tournoi de Rio où il est devenu une véritable idole. Beaucoup voient déjà en lui un futur membre du top 10 mondial, voire un candidat potentiel aux titres du Grand Chelem si sa progression se poursuit au même rythme...

Le 3e tour de Fonseca face à Djokovic

"Jouer contre Novak, pour moi c'est un grand plaisir. J'ai toujours dit à mon entraîneur : je veux être dans le même côté du tableau que Novak et je veux avoir cette expérience dans ma vie. Je crois que je vais en profiter. On est là, à Roland-Garros, c'est le troisième tour, c'est un rêve pour moi. Je vais profiter de chaque instant. Je vais jouer contre une idole, le plus grand joueur de tous les temps de ce sport. Quand je vais arriver sur le court, déjà je vais le respecter, c’est certain, mais je vais essayer de sortir mon meilleur tennis et gagner le match."