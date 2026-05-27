Quentin Halys : qui est le joueur de tennis français ?

Le Français avait réalisé une grande performance lors du Roland-Garros 2025.

Né à Bondy le 26 octobre 1996, le Francilien découvre le tennis très tôt, en frappant ses premières balles avec sa famille dans son club local. Professionnel depuis 2012, droitier au revers à deux mains, Halys s'est longtemps construit dans l'ombre des grands noms du tennis français.

Grand gabarit (1,91 m), service puissant, coup droit agressif, il est très gênant pour les adversaires. Pendant plusieurs années, il alterne entre le circuit Challenger et les grands tableaux ATP, avec des périodes de doute et des blessures qui freinent sa progression. Son déclic intervient réellement à partir de 2022, lorsqu'il enchaîne plusieurs performances marquantes. Le Français remporte trois tournois Challenger, dispute sept finales et signe 43 victoires sur ce circuit, le meilleur total de l'année. Il intègre pour la première fois le Top 100 mondial

En 2025, à Dubaï, il signe la plus grande victoire de sa carrière en battant Andrey Rublev, alors membre du Top 10 mondial, avant d'atteindre sa première demi-finale en ATP 500. Quelques mois plus tard, il réalise le meilleur Roland-Garros de sa carrière en atteignant le troisième tour dans une ambiance électrique. Face au Danois Holger Rune, il passe tout près de l'exploit au terme d'un combat en cinq sets.

Sur le site officiel de l'ATP, il explique que sa motivation est de " jouer beaucoup de grands tournois " et " affronter les meilleurs joueurs du monde". Supporter du Paris Saint-Germain, amateur de golf et de cinéma, Halys appartient à cette génération de joueurs français qui ont dû se construire loin des projecteurs et assez tardivement il faut l'avouer.