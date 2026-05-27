Valentin Royer : une enfance dans plusieurs pays, rêve d'être numéro 1 mondial... Qui est le Français ?

Le joueur de tennis français Valentin Royer est engagé dans Roland-Garros et affronte Novak Djokovic au 2e tour.

Né à Neuilly-sur-Seine le 29 mai 2001, Valentin Royer a grandi loin des circuits classiques de formation hexagonaux. Son enfance passée entre la République tchèque, la Serbie et la Pologne a façonné un joueur au caractère rugueux et à la culture du travail très affirmée. "Mon papa travaillait dans la grande distribution alimentaire, il avait des missions à l'étranger", raconte-t-il pour expliquer cette jeunesse itinérante qui a forgé sa personnalité.

Pendant plusieurs saisons, Royer s'est construit dans l'ombre des grands espoirs français, enchaînant les tournois Futures puis Challenger. Son décollage intervient réellement en 2025 avec deux titres consécutifs à Kigali, au Rwanda, puis une série de victoires qui le propulsent vers le Top 100 mondial. Cette progression est symbolisée par son parcours à Wimbledon où il signe sa première victoire en Grand Chelem face à Stefanos Tsitsipas. Quelques mois plus tard, il atteint à Hangzhou sa première finale ATP après avoir éliminé plusieurs joueurs de référence comme Andrey Rublev.

Au-delà des résultats, Royer se distingue par une franchise rare et une ambition assumée. " Je rêve toujours de trophées, de gagner un Grand Chelem, d'être numéro un mondial", affirme-t-il dans un entretien accordé à L'Équipe. Une déclaration qui résume parfaitement l'état d'esprit d'un joueur longtemps habitué aux circuits secondaires mais désormais convaincu de pouvoir rivaliser avec l'élite. Son entraîneur Julien Gillet souligne régulièrement son intensité et sa capacité à absorber les charges de travail. Royer lui-même résume son ascension par une formule simple : "C'est le travail acharné qui paye."