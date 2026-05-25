Monfils - Gaston : heure et chaîne TV du match de Roland-Garros

Découvrez les infos de diffusion du match Monfils - Gaston à Roland-Garros.

C'est le match du jour, ou plutot de la soirée. Gaël Monfils affronte un autre français, Hugo Gaston, au premier tour de ce Roland-Garros 2026, le dernier de sa carrière. Le Français aura les honneurs de la night session, la ou la chaleur devrait être moins intense. Malheureusement, la session de nuit voudra peut être dire moins de public présent et surtout pas de diffusion en clair pour peut être le tout dernier match de la carrière de Gaël Monfils. Le duel entre Gaston et Monfils sera en effet diffusé en direct et en exclusivité sur Prime Video, détenteur des droits des 11 sessions nocturnes du tournoi parisien. Gaël Monfils disputera ce soir son sixième match consécutif en "night session" sur la terre battue de Roland-Garros. Son bilan jusqu'ici ? Deux défaites et trois victoires, dont une épique face à l'Argentin Sebastián Báez, en 2023.

"Je me suis dit le matin que c'était dommage qu'il y ait un match franco-français, mais ça arrive souvent malheureusement. Et après, j'ai vite pensé, on va dire, au match, à la chance de pouvoir jouer Gaël pour son dernier Roland. C'est une légende, je le regarde depuis que je suis tout petit, donc évidemment, il y a énormément de joie de jouer. Ça va être un match très particulier, différent, ça je le sais. Je me prépare comme il faut et je vais arriver sur le terrain lundi pour être prêt, faire un gros match" a expliqué de son côté Hugo Gaston en conférence de presse.

Heure et chaîne TV de Monfils - Gaston

Chaque soir, la plateforme Prime Video prend l'antenne dès 19h30 avec une émission d'avant-match animée par Thibault Le Rol. La rencontre débutera aux alentours de 20h15/20h20 jusqu'au bout de la nuit.