Sarah Rakotomanga : origines, fan de Nadal et Swiatek... Qui est la Française ?

La Française est l'une des futures grandes du tennis français.

Sarah Rakotomanga n'a que 20 ans et s'impose déjà comme l'un des grands espoirs du tennis féminin français. Née le 15 décembre 2005 à Antsirabe, à Madagascar, sous le nom de Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, la gauchère franco-malgache a connu une ascension fulgurante sur le circuit professionnel.

Passionnée de tennis dès l'enfance, elle commence à jouer à six ans et cite comme modèles Rafael Nadal, Serena Williams et Iga Swiatek. "Il y a Nadal, déjà parce qu'il est gaucher. Et puis j'adore son attitude et son coup droit, précise Sarah Rakotomanga, qui rêve de l'imiter en remportant Roland-Garros. Et Swiatek, c'est la championne, c'est la meilleure." Installée ensuite en France, elle poursuit sa formation entre Toulouse et Plaisir, où elle rejoint le Smash It Tennis Center sous la direction de l'entraîneur Thomas Delgado.

Après plusieurs titres sur le circuit ITF, notamment à Valence et Melilla en Espagne, Sarah Rakotomanga franchit un cap en 2025 lors du tournoi WTA 250 de Rouen. Pour ses débuts sur le grand circuit, elle élimine l'Italienne Lucia Bronzetti puis la Roumaine Jaqueline Cristian et atteint les quarts de finale. La même année, elle remporte à São Paulo le premier titre WTA de sa carrière, à seulement 19 ans. En finale, elle domine l'Indonésienne Janice Tjen et devient l'une des révélations de la saison. "Ça y est, je réalise mon rêve" lancera-t-elle après son trophée.

L'entraîneur de Sarah Rakotomanga, Thomas Delgado, souligne alors "son calme exemplaire" et "sa stabilité mentale". En 2026, la Française poursuit sa progression en intégrant le top 120 mondial et dispute son premier Open d'Australie face à la numéro une mondiale Aryna Sabalenka. Malgré la défaite, 6-4, 6-1, elle impressionne par sa maturité à seulement 20 ans...