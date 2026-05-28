Luca Van Assche : né en Belgique, vainqueur de Roland-Garros juniors face à Fils, qui est le Français ?

Le jeune français s'est développé au plus haut niveau en même temps que Fils.

Luca Van Assche a débuté en même temps qu'un certain Arthur Fils et est l'un des visages les plus prometteurs du tennis français même si sa progression est beaucoup plus difficile par rapport à un Arthur Fils justement. Né à Woluwe-Saint-Lambert, en Belgique, ce droitier de 1,77 m a choisi très tôt de représenter la France, pays dans lequel il a construit toute sa formation tennistique. Formé au Tennis Club de Paris, il a été accompagné par plusieurs entraîneurs de la Fédération française de tennis.

Le grand public découvre véritablement Luca Van Assche en 2021 lorsqu'il remporte le tournoi juniors de Roland-Garros, au terme d'une finale 100 % française contre, Arthur Fils ! Ce sacre, obtenu sans perdre un seul set durant la quinzaine, marque un tournant dans sa jeune carrière. "J'étais très, très heureux de gagner ce grand tournoi en France devant notre public" a lancé le Français au moment de son sacre.

Dès 2022 puis surtout 2023, Luca Van Assche accélère sa progression sur le circuit ATP. Le Français estime que "beaucoup de choses se sont passées " et confie avoir l'impression d'avoir vécu " deux années en quelques mois ". Cette progression l'amène à intégrer le Top 100 mondial et à disputer les plus grands tournois du circuit principal. Il n'a malheureusement pas encore remporté un seul trophée sur le circuit et a été, au mieux, à la 63e place du classement ATP.

Il représentera la France lors de la Coupe Davis également en 2024, l'entrant définitivement dans le paysage français. "Je suis super fier de représenter la France, c'est un rêve depuis que je suis tout petit de jouer pour mon pays. Ça se réalise aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres" avait lancé Luca Van Assche.

Son ancien entraîneur Yannick Quéré le décrit comme un joueur réservé mais particulièrement travailleur, capable d'assimiler très vite les exigences du haut niveau. Très attaché à l'ambiance de la Porte d'Auteuil, le Français entretient un lien particulier avec Roland-Garros même s'il cherche désormais à passer un vrai cap...