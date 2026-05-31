Rafael Jodar : nouveau Nadal ? Qui est la nouvelle sensation du tennis espagnol qui fait peur à Roland-Garros

L'Espagnol pourrait perpétuer une grande lignée sur terre battue...

Son nom est certainement inconnu aux yeux du grand public et notamment en France, pourtant Rafael Jodar pourrait être la surprise de ce Roland-Garros 2026. Espagnol, il a débuté sa carrière dans l'ombre des Fonseca, Fils... Mais depuis plusieurs mois, le joueur de tennis a franchi un cap et est désormais considéré comme un sérieux client sur terre battue. Agé seulement de 19 ans, il a remporté son premier titre en ATP 250 à Marrakech début avril. Demi-finaliste à Barcelone (battu par Fils), quart à Madrid (battu par Sinner) puis quart à Rome (battu par Darderi), celui qui n'était que 687e mondial il y a un an est désormais une tête de série à Roland-Garros. "C'est un grand talent, Son style est différent de celui de Carlos (Alcaraz). Je dirais qu'il est un mélange entre Zverev et Carlos. Je le vois bien obtenir des résultats fantastiques" a lancé Tsitsipas sur son sujet.

"Cela a été d'excellents mois pour moi, et j'ai beaucoup aimé ce processus de qualification, pour toutes ces opportunités que j'ai eues de jouer contre les meilleurs jeunes joueurs à la fin de l'année dernière et cette année, j'ai pu jouer tous les événements ATP en Espagne et partout dans le monde" a lancé l'Espagnol en conférence de presse ce vendredi 22 mai.

Et son nom est désormais souvent cité comme des prétendants, à l'image de ce qu'a pu nous confiait Jo-Wilfried Tsonga lors de l'annonce du renouvèlement du partenariat entre BNP et Roland-Garros. "Je crois que Jodar fait partie évidemment de ces jeunes qu'on va scruter. On va vraiment voir son début de tournoi, comment il se comporte. C'est un joueur qui, s'il gagne on va dire assez facilement ses premiers tours, va commencer à être très dangereux. Il est encore jeune sur un format en trois sets gagnants, on peut s'attendre à ce que physiquement ce soit forcément un peu dur. Mais s'il gagne ses premiers matchs rapidement, il peut être, il peut devenir très très dangereux sur un tournoi comme Roland-Garros..."