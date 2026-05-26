Clément Tabur : il a remporté un Grand Chelem en double, qui est le Français ?

Clément Tabur affronte Jannik Sinner au 1er tour de Roland-Garros mardi 26 mai. Il incarne une des trajectoires discrètes du tennis français actuel. Né le 24 janvier 2000 à Reims et installé en Anjou, Clément Tabur est formé au SNUC Tennis de Nantes, il se révèle très tôt chez les juniors, notamment grâce à son titre en double à l'Open d'Australie 2018 remporté avec Hugo Gaston.

Après ses débuts professionnels en 2018, Tabur gravit les échelons patiemment sur le circuit ITF puis Challenger. Son premier grand déclic intervient en 2021 lorsqu'il remporte à Naples, aux États-Unis en Floride, son premier titre professionnel après sept victoires consécutives. La Fédération française de tennis souligne alors "une semaine quasi parfaite" pour le jeune Français en le mettant en avant. La même année, il décroche également le championnat de France 2e série à Roland-Garros, où il confie avoir vécu ce succès avec "une saveur particulière".

En 2023, il franchit un nouveau cap en multipliant les titres ITF et en atteignant sa première finale Challenger à Todi, en Italie. Interrogé après sa victoire au tournoi, il expliquera qu'il "rêvait" de cette victoire".

En 2025, le Français découvre le grand tableau de Roland-Garros après avoir brillamment passé les qualifications. Il explique d'ailleurs que son rêve est de pouvoir "remporter Roland Garros un jour". "Cet exploit m'a apporté de la confiance au niveau de mon tennis, de l'expérience, cela a été important pour ma carrière tennistique. Mais je n'ai pas pris cent places au classement. Même au niveau argent, j'ai gagné beaucoup, mais à la fin il ne m'en revient pas énormément. Ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti pour ma carrière" a lancé le Français pour Ouest France avant RG 2026. Il atteindra également un premier quart de finale ATP à Metz la même année.

Au printemps 2026, il remporte à Tallahassee son premier titre Challenger, ce qui lui permet d'atteindre le meilleur classement de sa carrière, autour de la 165e place mondiale.