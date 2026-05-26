Marin Cilic : il a été suspendu pour dopage pendant plusieurs mois

L'adversaire de Moïse Kouamé à Roland-Garros a remporté un Grand Chelem, mais a aussi été suspendu pour dopage.

Le choc des générations ce mardi à Roland-Garros entre Moïse Kouamé, 17 ans, qui vit son premier Roland-Garros et un certain Marin Cilic, 37 ans et vainqueur de l'US Open en 2014. Le Croate a eu une carrière qui a été marquée par une affaire de dopage et une suspension de 9 mois en 2013. Classé 24e joueur mondial à l'époque, il avait été contrôlé positif au Nikethamide lors du tournoi de Munich quelques mois plus tôt avant qu'on se rende compte d'une erreur d'analyse.

L'ITF avait cependant reconnu que le sportif avait "ingéré par inadvertance" ces substances "résultant de la prise de tablette de Coramine glucose". "Il n'avait pas l'intention d'améliorer ses performances en agissant ainsi, et, en reconnaissant lui-même sa propre faute, il a pu bénéficier d'une réduction de sa sanction", selon la Fédération dans un communiqué.

Il sera finalement suspendu seulement 4 mois après son appel car les analyses n'étaient pas bonnes. "Après la première audience, le 13 septembre, à Londres, j'ai vu cela sur le site web de l'ITF, avec le communiqué du tribunal international sur le dopage où ils m'ont accusé d'avoir pris une substance interdite, la nikethamide. Or c'était faux. J'ai été victime d'une erreur d'analyses. Je m'en suis rendu compte quelques jours plus tard. C'était après la première audience malheureusement. C'est ce qui a permis de résoudre l'affaire au bout du compte. Le choc a été énorme d'apprendre que j'étais positif à une substance qu'ils n'avaient pas vue dans les analyses (...) J'ai souffert de cela, de ce qui a été publié dans les médias et de ce que les gens ont dit sans connaître le problème. Maintenant je suis simplement content d'être là, de pouvoir jouer, je pense encore à ce qui aurait pu se passer si moi et mes avocats nous ne nous étions pas rendu compte qu'il y avait eu une erreur. Cela aurait pu être bien pire pour moi.