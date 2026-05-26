"Oui, rentre à la maison demain !", les adieux de Gaël Monfils à Roland-Garros ont fait une heureuse

Désormais retraité de Roland-Garros, Gaël Monfils a confié que sa fille attendait cela en conférence de presse.

Cette fois, c'est la fin. Au terme d'un match que seul Gaël Monfils sait faire, le Français ne rejouera plus un match de tennis à Roland-Garros. Le Français a reçu un vibrant hommage sur le court Philippe Chatrier. Messages de Federer, Nadal... Mais aussi la présence des Mousquetaires : Gasquet, Simon, Tsonga.

En conférence de presse ce lundi soir, le Français a reçu les félicitations des médias français. Gaël Monfils va désormais pouvoir profiter de sa vie de famille, même s'il a indiqué qu'il a demandé de participer à Wimbledon et quelques tournois encore. Interrogé d'ailleurs sur ce que comprend sa fille, "pas grand chose" répond le Français qui a livré une petite anecdote.

"Elle ne comprend pas, pas grand chose… Et c'est beau ! Tu vois, hier soir, je lui disais : "Papa, il doit jouer un match, et s'il finit, il rentre à la maison", et en rigolant, je lui dis : "Tu veux que je rentre à la maison demain ?" Et elle me dit : "Oui, rentre à la maison demain !"

(Rires). Tu vois... Elle ne comprend pas. Honnêtement, on la protège beaucoup sur cela. Avec Elina, on est partis du principe qu'elle va le savoir plus tard. Elle sait que l'on joue au tennis. Tu lui demandes, elle te dit : "Maman c'est une tenniswoman, papa c'est un tennisman (...) Mais c'est beau, tu vois. C'est beau. C'est bien qu'elle reste comme cela. C'est marrant, parce qu'on en a parlé après l'événement. "