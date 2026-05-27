"J'aime jouer au tennis mais..." Loïs Boisson au bord des larmes

La Française a eu du mal à revenir sur cette défaite à Roland-Garros ce mardi 26 mai.

Prévisible malheureusement. Après une année marquée par les blessures et les forfaits, Loïs Boisson est arrivée à Roland-Garros sans aucune référence. Opposée sur le Suzanne Lenglen face à la Russe Anna Kalinskaya, l'ancienne demi-finaliste de Roland s'est affichée très marquée dans la conférence de presse d'après match ce mardi, au bord des larmes.

"Ce n'était pas le résultat que je voulais, mais c'était sympa d'avoir de nouveau le public derrière moi. Ce n'était pas assez pour gagner aujourd'hui (mardi) mais j'étais heureuse de revenir ici, de jouer devant le public français. J'aurais bien sûr préféré arriver dans de meilleures conditions (blessée au bras, Boisson a été privée de compétition pendant sept mois) mais ça n'a pas été le cas" a lancé la Française.

Relancée sur son état psychologique et sur ce quoi elle s'accroche, l'amour du tennis est plus fort que tout même si... "Je me suis accrochée tous ces mois à la passion du tennis. C'est ce que j'aime faire donc je fais tout pour revenir sur un court. Ça ne suffit pas toujours. J'aurais aimé que ça ne se passe pas comme ça. J'aime jouer au tennis, c'est ce qui me permet de m'accrocher. Mais je n'y joue assez souvent à mon goût."