Roland-Garros : l'origine étonnante du "Popopopopopopo polololo… Olé !" parfois très agaçant

A Roland-Garros ou dans d'autres compétitions, on entend souvent ce cri... Mais connaissez-vous son origine ?

Toutes les 30 secondes parfois, à chaque point... On entend régulièrement ce chant ''Popopopopopopo polololo… Olé !''. S'il s'agit d'un chant assez festif, il est parfois très agaçant pour certains spectateurs qui doivent subir la réplique 150 fois en 10 minutes... A Roland-Garros, les arbitres sont d'ailleurs souvent obligés de rappeler à l'ordre les spectateurs et notamment les enfants qui peuvent même perturber les points des joueurs et joueuses.

Ce chant est essentiellement présent en France, on attend jamais ou très rarement cette phrase à Wimbledon, l'US Open ou l'Open d'Australie. Bien avant d'animer les courts de tennis en France, ce "Popopopopopopo polololo" était notamment lancé à la corrida, en Espagne. Les notes étaient généralement jouées à la trompette et étaient l'introduction du morceau En er mundo, composé en 1930 par l'Espagnol Juan Quintero Muñoz (1903-1980) et qui est une marche militaire. Pourtant, à la base, c'est pour un saxophoniste cubain résidant à Madrid (Aquilino) qu'En er mundo avait été écrit.

Les joueurs de tennis savent à quoi s'attendre désormais et un joueur de tennis bien connu, Jo-Wilfried Tsonga expliquait que quand il était jeune, c'était un vrai concours. "Quand on était mômes c'était le grand jeu quand on venait ici (à Roland-Garros). Celui qui osait se lancer avait droit au respect de tous les autres. Enfin, si le public répondait" Certains joueurs en rigolent, notamment lorsque c'est la journée des enfants à l'image d'un Alcaraz en 2025 qui avait lancé ce chant dans le Central. "J'espère que tout le monde va me suivre", a-t-il dit avant de se lancer : "Popopopopopopo pololo…". Tout le monde avait bien évidemment répondu.