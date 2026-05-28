Une polémique à 100 000 euros et de l'"hypocrisie" pour Sabalenka

La numéro 1 mondiale fait face à une grosse polémique à Roland-Garros.

Lors de son entrée en lice Porte d'Auteuil face à Jessica Bouzas Maneiro, la numéro 1 mondiale est apparue avec deux colliers et des boucles d'oreilles sertis de grenats et de diamants. Selon plusieurs médias spécialisés, la valeur totale des bijoux approcherait les 100 000 dollars, dont un collier estimé à près de 75 000 / 100 000 euros.

La polémique autour du collier porté par Aryna Sabalenka à Roland-Garros dépasse largement la simple question du style. Elle touche en réalité à un débat beaucoup plus profond sur le prize money des Grands Chelems... Depuis plusieurs semaines, Sabalenka est l'une des figures du mouvement de contestation mené par les meilleurs joueurs ATP et WTA contre la répartition du prize money dans les tournois du Grand Chelem.

Dans plusieurs prises de parole officielles, la Biélorusse a même évoqué la possibilité d'un boycott des Grands Chelems si les négociations n'aboutissaient pas. "Peut-être, nous boycotterons les tournois du Grand Chelem", a-t-elle déclaré début mai. Les joueurs estiment aujourd'hui que les Grands Chelems redistribuent environ 15 % de leurs revenus aux athlètes, contre près de 22 % sur certains événements ATP et WTA. Les organisateurs de Roland-Garros ont pourtant augmenté la dotation globale 2026 à 61,7 millions d'euros, soit une hausse de 9,5 % sur un an.

Et c'est précisément ce contraste qui a alimenté les accusations d'"hypocrisie" sur les réseaux sociaux : voir une joueuse défendre une meilleure redistribution tout en portant des bijoux d'une valeur supérieure au gain d'un premier tour à Roland-Garros a choqué une partie du public. Certains internautes ont notamment relevé que Jessica Bouzas Maneiro avait quitté le tournoi avec environ 87 000 euros de prize money, soit moins que la valeur estimée des bijoux de Sabalenka.

Face à l'ampleur de la polémique, Sabalenka a répondu de manière très ferme en conférence de presse. "Pour moi, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Comme je l'ai dit précédemment, le Prize Money, cela ne me concerne pas moi, au final. C'est vraiment un mouvement pour les joueuses et les joueurs qui ont un moins bon classement dans le monde du tennis, donc cela ne me concerne pas, au final. Je suis là pour porter cet étendard, mais plutôt pour les joueurs et les joueuses qui ont un moins bon classement, ou ceux qui sont sur le retour de blessure, pour que les prochaines générations soient plus à l'aise dans leurs progressions vers le Top 10. Ce n'est pas pour moi que je pose cette question."