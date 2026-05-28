Elsa Jacquemot : qui est la Française, vainqueur de Roland-Garros juniors, et qui affronte Aryna Sabalenka ?

La Français fait face à son plus gros défi en carrière face à la numéro 1 mondiale à Roland-Garros.

Elsa Jacquemot est l'un des visages les plus prometteurs du tennis féminin français. Née le 3 mai 2003 à Lyon, elle grandit à Caluire-et-Cuire dans un environnement où le sport occupe rapidement une place centrale. Elle débute le tennis dès l'âge de trois ans et rejoint ensuite le Tennis Club de Lyon.

Le grand public découvre réellement Jacquemot lors de son sacre à Roland-Garros juniors en 2020. Tête de série n°3 du tournoi, elle remporte le titre après une finale marquée par sa capacité à renverser des situations assez compromises.

Professionnelle depuis 2020, Elsa Jacquemot construit depuis sa progression. Elle participe régulièrement aux tournois ITF puis WTA, et elle intègre progressivement le Top 100 mondial après plusieurs résultats solides sur le circuit secondaire et des performances convaincantes dans les tournois du Grand Chelem... La saison 2025 marque d'ailleurs un tournant important dans sa carrière. Elle atteint le troisième tour de Roland-Garros, son meilleur résultat en Grand Chelem à ce stade (éliminée par Loïs Boisson) ainsi que plusieurs finales sur le circuit WTA 125.

Face à Aryna Sabalenka au 2e tour de Roland-Garros, elle croit d'ailleurs en ses chances. "Comment on se prépare à jouer une n° 1 mondiale ? Sur le papier, elle est beaucoup plus forte que moi, elle a de meilleurs résultats. C'est une joueuse qui est inspirante, qui a un beau parcours. Après, c'est ce que j'ai dit juste avant, cela reste une humaine, cela reste une joueuse et que moi, je joue aussi pour ce sport, pour jouer des joueuses comme ça. C'est ça qui me fait vivre des émotions. Même si sur le papier, je suis moins forte, je crois que j'ai mes chances et j'en suis sûre. Je vais donc me donner les moyens de gagner ce match et je suis contente de jouer contre elle."